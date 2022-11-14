Премьер-министр Великобритании назвал Россию «страной-изгоем»
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал Россию «страной-изгоем» и предложил план по снижению влияния страны на мировую экономику. Статья британского премьера опубликована в The Telegraph.
Сунак выделил пять пунктов в плане по снижению зависимости мировой экономики от России. По словам премьера, нужно продолжать оказывать помощь тем, кому она «больше всего нужна предстоящей зимой». Он отметил, что Соединенное Королевство поддерживает Украину, а также своих граждан, которые столкнулись с проблемами из-за роста цен на электроэнергию.
Также он призвал страны, «у которых есть возможности», производить больше продовольствия. Он заявил, что Москва использует сельхозпродукцию в качестве оружия, и одобрил работу ООН по продлению зерновой сделки.
Третьей необходимой мерой премьер Великобритании назвал снижение зависимости от российских энергоресурсов. Кроме того, он призвал страны поддерживать открытую глобальную экономику и продвижение свободных рынков. В заключение Сунак заявил, что нужно выявлять тех, кто пытается создать «кредитные ловушки» для развивающихся стран. Он также подчеркнул, что важно устранить причины роста инфляции.
Сунак подготовил статью в преддверии саммита G20. Российскую делегацию на саммите возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Накануне, 13 ноября, британский премьер пообещал раскритиковать Москву на G20. Кроме того, газета The Telegraph 12 ноября узнала о планах ЕС и Великобритании изолировать делегацию из России на мероприятии.
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