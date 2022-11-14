Премьер-министр Великобритании назвал Россию «страной-изгоем»

Сунак выделил пять пунктов в плане по снижению зависимости мировой экономики от России. По словам премьера, нужно продолжать оказывать помощь тем, кому она «больше всего нужна предстоящей зимой». Он отметил, что Соединенное Королевство поддерживает Украину, а также своих граждан, которые столкнулись с проблемами из-за роста цен на электроэнергию.