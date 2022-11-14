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Премьер-министр Великобритании назвал Россию «страной-изгоем»

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал Россию «страной-изгоем» и предложил план по снижению влияния страны на мировую экономику. Статья британского премьера опубликована в The Telegraph. 

Сунак выделил пять пунктов в плане по снижению зависимости мировой экономики от России. По словам премьера, нужно продолжать оказывать помощь тем, кому она «больше всего нужна предстоящей зимой». Он отметил, что Соединенное Королевство поддерживает Украину, а также своих граждан, которые столкнулись с проблемами из-за роста цен на электроэнергию. 

Также он призвал страны, «у которых есть возможности», производить больше продовольствия. Он заявил, что Москва использует сельхозпродукцию в качестве оружия, и одобрил работу ООН по продлению зерновой сделки. 

Третьей необходимой мерой премьер Великобритании назвал снижение зависимости от российских энергоресурсов. Кроме того, он призвал страны поддерживать открытую глобальную экономику и продвижение свободных рынков. В заключение Сунак заявил, что нужно выявлять тех, кто пытается создать «кредитные ловушки» для развивающихся стран. Он также подчеркнул, что важно устранить причины роста инфляции. 

Сунак подготовил статью в преддверии саммита G20. Российскую делегацию на саммите возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Накануне, 13 ноября, британский премьер пообещал раскритиковать Москву на G20. Кроме того, газета The Telegraph 12 ноября узнала о планах ЕС и Великобритании изолировать делегацию из России на мероприятии. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных