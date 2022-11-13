Сунак пообещал раскритиковать Москву на саммите G20
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал раскритиковать российские власти во время саммита G20 в Индонезии, мероприятие в этом году, по его словам, не будет проходить как обычно, пишет The Telegraph.
Саммит G20 состоится 15-16 ноября на Бали (Индонезия). Москву на G20, как стало известно ранее, будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин не приедет на мероприятие.
Ранее The Telegraph со ссылкой на источники в ЕС сообщила, что Лондон и Евросоюз призывают «противостоять» российской делегации на саммите в связи со спецоперацией России на Украине. Сунак в преддверии G20 заявил, что российская спецоперация «вызвала опустошение во всем мире» и «ввергла экономику в хаос».
«Этот саммит G20 не будет обычным делом. Мы вызовем режим Путина и разоблачим их крайнее презрение к тому типу международного сотрудничества и уважения к суверенитету, которые представляют форумы G20», — сказал британский премьер.
Россия решительно отвергает замечания, сделанные некоторыми странами G20 в отношении спецоперации на Украине, заявил 12 ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил, что цель СВО — защитить мирных жителей, а основанием для спецоперации стало гарантированное ст. 51 Устава ООН право на самооборону, о чем российская сторона уведомила Совбез ООН.
Видеообращение Путина к участникам саммита G20 не планируется, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия на саммите представит свои инициативы по газовому сотрудничеству с Турцией и поставкам зерна и удобрений.