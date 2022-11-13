Сунак пообещал раскритиковать Москву на саммите G20

Ранее The Telegraph со ссылкой на источники в ЕС сообщила, что Лондон и Евросоюз призывают «противостоять» российской делегации на саммите в связи со спецоперацией России на Украине. Сунак в преддверии G20 заявил, что российская спецоперация «вызвала опустошение во всем мире» и «ввергла экономику в хаос».