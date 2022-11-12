Мурашко: Россия отвергает замечания других стран о СВО

G20 включает Аргентину, Австралию, Бразилию, Германию, Индию, Индонезию, Италию, Канаду, Китай, Великобританию, Мексику, Россию, США, Турцию, Францию, Южную Корею, ЮАР, Саудовскую Аравию и Японию, а также в целом Евросоюз. В этом году на саммит пригласили президента Украины Владимира Зеленского. Однако он заявил, что не будет принимать участия в саммите, если туда приедет президент России.