Мурашко: Россия отвергает замечания других стран о СВО
Россия решительно отвергает замечания, сделанные некоторыми странами G20 в отношении спецоперации на Украине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время выступления по видео-конференц-связи. Он отметил, что цель СВО — защитить мирных жителей.
«Решительно отвергаем критические замечания, сделанные некоторыми странами "Группы двадцати" в отношении специальной военной операции Российской Федерации», — сказал Мурашко (цитата по «РИА Новости»).
Министр добавил, что основанием для спецоперации стало гарантированное ст. 51 Устава ООН право на самооборону, о чем российская сторона уведомила Совбез ООН.
10 ноября стало известно, что Россию на саммите G20, который состоится 15-16 ноября на Бали (Индонезия), будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.
Путин 27 октября не исключил своего личного присутствия на саммите G20, однако подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято. Ранее агентство Reuters сообщало, что президент РФ может выступить на саммите G20 по видеосвязи.
G20 включает Аргентину, Австралию, Бразилию, Германию, Индию, Индонезию, Италию, Канаду, Китай, Великобританию, Мексику, Россию, США, Турцию, Францию, Южную Корею, ЮАР, Саудовскую Аравию и Японию, а также в целом Евросоюз. В этом году на саммит пригласили президента Украины Владимира Зеленского. Однако он заявил, что не будет принимать участия в саммите, если туда приедет президент России.