Bloomberg: Путин не поедет на саммит G20

В середине октября, отвечая на вопрос, готов ли он провести переговоры с президентом США Джо Байденом, если поедет на саммит, Путин сказал, что об этом нужно спросить у главы Белого дома. Байден, в свою очередь, сообщил, что не планирует встречаться с Путиным в Индонезии. Песков отмечал, что Россия и США не выдвигали инициатив о возможной встрече двух президентов.