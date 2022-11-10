Bloomberg: Путин не поедет на саммит G20
Президент России Владимир Путин не поедет на саммит G20, который состоится 15-16 ноября на Бали, вместо него страну будет представлять глава МИД Сергей Лавров, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Накануне, 9 ноября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на этой неделе станет известно, поедет ли Путин на саммит. По его словам, сейчас обсуждаются «различные форматы». В начале сентября он отмечал, что решение будет зависеть в том числе от фактора безопасности.
Путин 27 октября не исключил своего личного присутствия на саммите G20, однако подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято. 11 октября глава МИД Индонезии Ретно Марсуди подтвердила участие в мероприятии президента России. По ее словам, приехать на саммит также планирует президент Украины Владимир Зеленский.
В середине октября, отвечая на вопрос, готов ли он провести переговоры с президентом США Джо Байденом, если поедет на саммит, Путин сказал, что об этом нужно спросить у главы Белого дома. Байден, в свою очередь, сообщил, что не планирует встречаться с Путиным в Индонезии. Песков отмечал, что Россия и США не выдвигали инициатив о возможной встрече двух президентов.
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