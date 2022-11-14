МИД Австрии заявил о невозможности «отменить» Россию
В отношении России невозможна культура отмены, но и поддерживать с Москвой сотрудничество в прежнем виде нельзя. Такое заявление сделал министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг.
«Географию и историю не изменить, разумеется, в отношении России не может быть культуры отмены. В то же время понятно, что вернуться к прежнему статус-кво нельзя», — подчеркнул Шалленберг (цитата по ТАСС).
Комментируя возможность переговоров России и Украины, он отметил, что дверь для этого процесса должна оставаться открытой. При этом, по словам Шалленберга, садиться за стол переговоров еще рано, однако решение об этом должно приниматься в Москве и Киеве.
Ранее сегодня президент Франции Эммануэль Макрон также указал на необходимость продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным. По мнению Макрона, нужно нарастить дипломатические усилия, чтобы стороны провели переговоры. В то же время он подчеркнул, что этот процесс должен начаться на условиях Киева.
До этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак в статье для The Telegraph назвал Россию «страной-изгоем» и призвал снизить влияние страны на мировую экономику, предложив пять мер для этого. Также 12 ноября газета писала о планах ЕС и Великобритании изолировать Россию на саммите G20. По данным издания, западные страны призывают «устроить забастовку» во время выступления на саммите представителей российской делегации. Однако, добавляет газета, ожидается, что такое предложение не поддержит Китай.
После начала спецоперации на Украине США, ЕС, Великобритания и другие страны ввели масштабные санкции против России. Западные политики не раз заявляли об изоляции России из-за санкций. Однако российские власти считают иначе. В частности, 1 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Запад начал понимать, что Россию изолировать не получится. «Они объявили изоляцию России. Не получится у них нас изолировать, и они это уже осознали: уже в европейских столицах звучат слова признания того, что санкции не работают, что санкции больше вредят самим их авторам», — заявил он.
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