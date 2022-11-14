МИД Австрии заявил о невозможности «отменить» Россию

После начала спецоперации на Украине США, ЕС, Великобритания и другие страны ввели масштабные санкции против России. Западные политики не раз заявляли об изоляции России из-за санкций. Однако российские власти считают иначе. В частности, 1 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Запад начал понимать, что Россию изолировать не получится. «Они объявили изоляцию России. Не получится у них нас изолировать, и они это уже осознали: уже в европейских столицах звучат слова признания того, что санкции не работают, что санкции больше вредят самим их авторам», — заявил он.