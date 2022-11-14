РБК: пресс-конференцию Путина и прямую линию могут перенести на 2023 год
Они уточнили, что пока нет окончательного решения о том, проводить ли до конца года эти мероприятия. Подготовка к прямой линии сейчас даже не ведется, рассказали собеседники издания. По информации одного из них, на окончательное решение о проведении мероприятий может повлиять в том числе ситуация в зоне проведения СВО.
Также в Кремле пока нет точной даты, когда Путин обратится с посланием к Федеральному собранию, сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Предполагается, что обращение состоится до конца года. 9 ноября Песков сообщил, что послание к Федеральному собранию и прямая линия с президентом России будет зависеть от его графика, который он охарактеризовал как «весьма динамичный».
В начале августа Песков сообщал, что прямая линия может быть объединена с большой пресс-конференцией, однако точного решения по этому вопросу пока не было. На прошлой неделе он также сообщил, что окончательного решения по вопросу проведения прямой линии пока нет.
«Прямая линия с Владимиром Путиным» — это формат, в котором президент в прямом эфире отвечает на вопросы россиян и иностранцев. Впервые прямую линию провели в 2001 г., и затем она проходила каждый год, кроме 2004 и 2012 гг. Впервые прямая линия и пресс-конференция Путина были объединены в 2020 г.
В отличие от большой пресс-конференции, которая традиционно проходит в декабре, сроки проведения прямой линии всегда менялись. В частности, в 2021 г. она прошла в июне. Тогда в ходе трансляции президент ответил на 81 вопрос в течение чуть более четырех часов.
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