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РБК: пресс-конференцию Путина и прямую линию могут перенести на 2023 год

Ведомости

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина и прямая линия с ним могут быть перенесены на 2023 г., об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.

Они уточнили, что пока нет окончательного решения о том, проводить ли до конца года эти мероприятия. Подготовка к прямой линии сейчас даже не ведется, рассказали собеседники издания. По информации одного из них, на окончательное решение о проведении мероприятий может повлиять в том числе ситуация в зоне проведения СВО. 

Также в Кремле пока нет точной даты, когда Путин обратится с посланием к Федеральному собранию, сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Предполагается, что обращение состоится до конца года. 9 ноября Песков сообщил, что послание к Федеральному собранию и прямая линия с президентом России будет зависеть от его графика, который он охарактеризовал как «весьма динамичный». 

В начале августа Песков сообщал, что прямая линия может быть объединена с большой пресс-конференцией, однако точного решения по этому вопросу пока не было. На прошлой неделе он также сообщил, что окончательного решения по вопросу проведения прямой линии пока нет. 

«Прямая линия с Владимиром Путиным» — это формат, в котором президент в прямом эфире отвечает на вопросы россиян и иностранцев. Впервые прямую линию провели в 2001 г., и затем она проходила каждый год, кроме 2004 и 2012 гг. Впервые прямая линия и пресс-конференция Путина были объединены в 2020 г. 

В отличие от большой пресс-конференции, которая традиционно проходит в декабре, сроки проведения прямой линии всегда менялись. В частности, в 2021 г. она прошла в июне. Тогда в ходе трансляции президент ответил на 81 вопрос в течение чуть более четырех часов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных