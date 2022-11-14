РБК: пресс-конференцию Путина и прямую линию могут перенести на 2023 год

Они уточнили, что пока нет окончательного решения о том, проводить ли до конца года эти мероприятия. Подготовка к прямой линии сейчас даже не ведется, рассказали собеседники издания. По информации одного из них, на окончательное решение о проведении мероприятий может повлиять в том числе ситуация в зоне проведения СВО.