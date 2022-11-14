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Си Цзиньпин призвал США, НАТО и ЕС к всестороннему диалогу с Россией

Ведомости

Китай выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине и призывает США, НАТО и Евросоюз вести всесторонний диалог с Россией, заявил лидер КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом, передает агентство «Синьхуа».

«Китай всегда стоял на стороне мира, будет и впредь содействовать мирным переговорам, поддерживает и надеется на возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной и надеется, что США, НАТО и Европейский союз будут вести всесторонний диалог с Россией», – пересказывает его слова агентство.

Китайский лидер также подчеркнул, что конфронтации между крупными державами из-за украинского кризиса необходимо избежать.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина состоялась на полях саммита G20, который проходит на индонезийском острове Бали с 15 по 16 ноября. Российскую делегацию на мероприятии возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Байден, как сообщили ранее в Белом доме, заявил о недопустимости перерастания соперничества двух стран в конфликт. По мнению американского президента, США и Китай должны сотрудничать для решения проблем с изменением климата, мировой экономической стабильности, глобальной продовольственной безопасности и др.

Ранее сегодня президент Франции Эммануэль Макрон указал на необходимость продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным. В то же время он подчеркнул, что переговоры между Россией и Украиной должны начаться на условиях Киева. 11 ноября стало известно, что за скорейшее перемирие на Украине выступили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В тот же день посол РФ в США Анатолий Антонов выразил уверенность в том, что Вашингтон мог бы «щелчком пальцев» закончить конфликт на Украине, если бы захотел, поскольку Киев не посмел бы пойти против его воли. Замглавы МИД России Сергей Рябков, в свою очередь, заявил, что шансы на диалог России и Украины повысятся, если Киеву будет отдан соответствующий приказ «из соответствующих столиц».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных