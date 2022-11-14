Макрон призвал увеличить усилия для мирного урегулирования украинского кризиса

11 ноября стало известно, что за скорейшее перемирие на Украине выступили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее в тот же день посол РФ в США Анатолий Антонов выразил уверенность в том, что Вашингтон мог бы «щелчком пальцев» закончить конфликт на Украине, если бы захотел, поскольку Киев не посмел бы пойти против его воли. Замглавы МИД России Сергей Рябков в свою очередь заявил, что шансы на диалог России и Украины повысятся, если Киеву будет отдан соответствующий приказ «из соответствующих столиц».