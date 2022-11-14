Макрон призвал увеличить усилия для мирного урегулирования украинского кризиса
В ближайшие недели необходимо увеличить усилия для начала переговоров между Россией и Украиной, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире France Inter.
«Я думаю, что в ближайшие недели нужно увеличить дипломатические усилия, чтобы стороны сели за стол переговоров», – сказал он (цит. по ТАСС).
Французский президент также добавил, что необходимо продолжать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом переговоры с Москвой Киев должен начать тогда, когда сочтет приемлемым. Ранее сегодня глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также отметил, что решение о переговорах с Россией Украина должна принимать самостоятельно, а долг ЕС – его поддержать.
11 ноября стало известно, что за скорейшее перемирие на Украине выступили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее в тот же день посол РФ в США Анатолий Антонов выразил уверенность в том, что Вашингтон мог бы «щелчком пальцев» закончить конфликт на Украине, если бы захотел, поскольку Киев не посмел бы пойти против его воли. Замглавы МИД России Сергей Рябков в свою очередь заявил, что шансы на диалог России и Украины повысятся, если Киеву будет отдан соответствующий приказ «из соответствующих столиц».
До этого президент США Джо Байден назвал вывод российских войск с Украины условием урегулирования конфликта. Об этом же требовании неоднократно заявляли и украинские власти. 8 ноября президент Украины Владимир Зеленский перечислил основные условия возобновления переговоров с Россией, среди которых восстановление территориальной целостности, возмещение всех убытков из-за конфликта и др.
4 октября, после проведения референдумов о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин. Как отметил Путин на заседании Совета безопасности 19 октября, Киев отвергает любые предложения о проведении переговоров. Ранее российский лидер подчеркнул, что Москва всегда открыта к переговорам.
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