Зеленский предложил обмен пленными с Россией по формуле «всех на всех»
Самой подходящей моделью обмена пленными между Украиной и Россией является формула «всех на всех». Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеообращения к участникам саммита G20.
«Мы должны объединиться ради единственно реальной модели освобождения пленников — "всех на всех”», — сказал он (цитата по ТАСС).
Зеленский пояснил, что речь идет не только о военнопленных, но и о мирных жителях, которые выехали на территорию России.
В предыдущий раз обмен военнопленными между сторонами прошел 10 ноября, об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, из украинского плена домой вернусь 35 военнослужащих народной милиции республики.
Еще 3 ноября Россия и Украина провели обмен по формуле «107 на 107». Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что 65 вернувшихся военных являются жителями ДНР и ЛНР. Информацию об обмене позже подтвердило Минобороны РФ. До этого Пушилин сообщал о возвращении российских военнослужащих 29 октября, тогда обмен прошел по формуле «50 на 50».
Саммит G20 на Бали проходит с 15 по 16 ноября. В этот раз российскую делегацию на мероприятии представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. На саммит также пригласили Зеленского, однако 10 ноября стало известно, что украинский лидер не будет присутствовать на мероприятии очно. Предполагалось, что Зеленский примет участие в G20 онлайн.
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