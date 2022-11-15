Зеленский предложил обмен пленными с Россией по формуле «всех на всех»

Саммит G20 на Бали проходит с 15 по 16 ноября. В этот раз российскую делегацию на мероприятии представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. На саммит также пригласили Зеленского, однако 10 ноября стало известно, что украинский лидер не будет присутствовать на мероприятии очно. Предполагалось, что Зеленский примет участие в G20 онлайн.