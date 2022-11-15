Песков заявил, что Украина «не может и не хочет вести переговоры»

«Мы констатируем главное, что позиция и де-факто, и де-юре украинской стороны, которая неоднократно излагалась президентом (страны Владимиром — прим. ТАСС) Зеленским, свидетельствует о том, что Украина и де-факто, и де-юре не может и не хочет вести переговоры», — заявил Песков (цитата по ТАСС). «Соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции», — подчеркнул пресс-секретарь.