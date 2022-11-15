Песков заявил, что Украина «не может и не хочет вести переговоры»
Россия продолжит проводить специальную военную операцию, поскольку Украина не хочет вести переговоры с российской стороной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы констатируем главное, что позиция и де-факто, и де-юре украинской стороны, которая неоднократно излагалась президентом (страны Владимиром — прим. ТАСС) Зеленским, свидетельствует о том, что Украина и де-факто, и де-юре не может и не хочет вести переговоры», — заявил Песков (цитата по ТАСС). «Соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции», — подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее на полях саммита G20, который проходит 15-16 ноября на Бали, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинская сторона выдвигает нереалистичные условия для продолжения переговоров с Россией. Российский министр отметил, что Россия по-прежнему не отказывается от продолжения переговоров.
Ранее на полях саммита G20, который проходит 15-16 ноября на Бали, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинская сторона выдвигает нереалистичные условия для продолжения переговоров с Россией. Российский министр отметил, что Россия по-прежнему не отказывается от продолжения переговоров.
Во время своего выступления по видеосвязи на саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров поддержать украинский план мирного урегулирования и подчеркнул, что Украина не согласится на перемирие и не пойдет на территориальные уступки.
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