Патрушев выразил уверенность в достижении задач спецоперации

Он указал на вынужденность спецоперации из-за того, что Россия в свое время не получила гарантий безопасности. Также, отметил Патрушев, Киев под давлением Запада игнорировал минские соглашения. По его словам, возникла «реальная угроза создания на Украине ядерного и биологического оружия».