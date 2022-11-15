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Патрушев выразил уверенность в достижении задач спецоперации

Ведомости

Задачи специальной военной операции (СВО) будут выполнены, этому не помешает даже военная помощь Запада Киеву. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Несмотря на оказываемую коллективным Западом украинскому режиму военную помощь, определенные президентом России задачи специальной военной операции будут выполнены», — подчеркнул Патрушев (цитата по ТАСС).

Он указал на вынужденность спецоперации из-за того, что Россия в свое время не получила гарантий безопасности. Также, отметил Патрушев, Киев под давлением Запада игнорировал минские соглашения. По его словам, возникла «реальная угроза создания на Украине ядерного и биологического оружия».

Секретарь Совбеза РФ уточнил, что приоритетными целями российской армии в настоящее время является поставляемое Киеву летальное оружие и иностранные наемники, которые сражаются на стороне Украины. 

До этого Патрушев неоднократно утверждал, что задачи СВО будут достигнуты вопреки санкциям и поставкам западного оружия Киеву. В предыдущий раз он сделал такое заявление 12 сентября. Тогда Патрушев указал на желание США и «их вассалов» затянуть конфликт на Украине, упомянув наращивание Западом объемов поставок вооружения.   

Ранее сегодня пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев «не может и не хочет» возобновлять переговоры с Москвой. В связи с этим Россия будет продолжать проведение спецоперации на Украине для достижения поставленных целей.

Специальная военная операция началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных