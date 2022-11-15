Патрушев выразил уверенность в достижении задач спецоперации
Задачи специальной военной операции (СВО) будут выполнены, этому не помешает даже военная помощь Запада Киеву. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«Несмотря на оказываемую коллективным Западом украинскому режиму военную помощь, определенные президентом России задачи специальной военной операции будут выполнены», — подчеркнул Патрушев (цитата по ТАСС).
Он указал на вынужденность спецоперации из-за того, что Россия в свое время не получила гарантий безопасности. Также, отметил Патрушев, Киев под давлением Запада игнорировал минские соглашения. По его словам, возникла «реальная угроза создания на Украине ядерного и биологического оружия».
Секретарь Совбеза РФ уточнил, что приоритетными целями российской армии в настоящее время является поставляемое Киеву летальное оружие и иностранные наемники, которые сражаются на стороне Украины.
До этого Патрушев неоднократно утверждал, что задачи СВО будут достигнуты вопреки санкциям и поставкам западного оружия Киеву. В предыдущий раз он сделал такое заявление 12 сентября. Тогда Патрушев указал на желание США и «их вассалов» затянуть конфликт на Украине, упомянув наращивание Западом объемов поставок вооружения.
Ранее сегодня пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев «не может и не хочет» возобновлять переговоры с Москвой. В связи с этим Россия будет продолжать проведение спецоперации на Украине для достижения поставленных целей.
Специальная военная операция началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
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