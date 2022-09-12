Патрушев: цели спецоперации будут достигнуты вопреки санкциям и военной помощи Киеву
Цели спецоперации России на Украине будут достигнуты, этому не помешают антироссийские санкции и военная помощь Запада Киеву. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Сибирском федеральном округе.
«Несмотря на масштабную помощь Запада нацистскому режиму [в Киеве] и беспрецедентное санкционное давление на Россию, цели специальной военной операции будут достигнуты», — подчеркнул Патрушев (цитата по ТАСС).
Он указал на желание США и «их вассалов» затянуть конфликт на Украине, упомянув наращивание Западом объемов поставок вооружения.
Накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также заявлял, что все цели спецоперации будут достигнуты. Позже он назвал те условия, которые ставит Россия сейчас, «разминкой перед требованиями будущего» и заявил, что Украину ждет «тотальная капитуляция».
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России, а также стали оказывать Киеву военную помощь. Так, под ограничения попали энергетика, высокотехнологический сектор, авиация, банковская отрасль, горнодобывающая отрасль, автомобилестроение и др.
Также 8 сентября президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на $675 млн. Кроме того, госдепартамент США сообщил конгрессу о планах выделить еще $2 млрд военной помощи Украине и соседним странам. Уточняется, что $1 млрд пойдет на укрепление безопасности Украины, а еще $1 млрд передадут соседям.
Как уточнили в Пентагоне, с января 2021 г. США выделили Украине $15,2 млрд помощи для обеспечения безопасности страны. Из них $14,5 млрд Киев получил с начала спецоперации России на Украине.
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