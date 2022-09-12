Патрушев: цели спецоперации будут достигнуты вопреки санкциям и военной помощи Киеву

Накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также заявлял, что все цели спецоперации будут достигнуты. Позже он назвал те условия, которые ставит Россия сейчас, «разминкой перед требованиями будущего» и заявил, что Украину ждет «тотальная капитуляция».