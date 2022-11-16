Макрон заявил о запуске коридора для поставок удобрений из РФ в ближайшие недели
Коридор для поставок удобрений из России в страны Африки запустят в ближайшие недели, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G20.
«Создан новый коридор для доставки российских удобрений в Африку через Европу. Первые поставки состоятся в ближайшие недели», – приводит его слова ТАСС.
Коридор, уточнил Макрон, был создан при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН.
Ранее «группа двадцати» согласовала совместное заявление по итогам саммита на Бали, в котором страны-участницы поддержали продление зерновой сделки и выступили против ограничений, которые препятствуют экспорту удобрений и продовольствия. Государства призвали оказать помощь тем странам, которые больше всего пострадали от продовольственного кризиса. G20 указала на необходимость вывести гуманитарную деятельность из-под санкций.
Глава МИД России Сергей Лавров 15 ноября заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш «клятвенно» гарантировал исполнение обещаний по облегчению экспорта российских удобрений и зерна в рамках одного из соглашений сделки. Сам Гутерриш на Бали заявил, что к настоящему моменту сняты «многие препятствия», которые мешали экспорту данных российских товаров.
В конце октября МИД РФ заявил, что Латвия, Эстония, Бельгия и Нидерланды блокируют удобрения, которые Россия готова передать беднейшим странам. По данным министерства, российские компании все еще не могут осуществлять коммерческие поставки удобрений — также им недоступна безвозмездная передача около 300 000 т продукции беднейшим странам.
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