Макрон заявил о запуске коридора для поставок удобрений из РФ в ближайшие недели

Ранее «группа двадцати» согласовала совместное заявление по итогам саммита на Бали, в котором страны-участницы поддержали продление зерновой сделки и выступили против ограничений, которые препятствуют экспорту удобрений и продовольствия. Государства призвали оказать помощь тем странам, которые больше всего пострадали от продовольственного кризиса. G20 указала на необходимость вывести гуманитарную деятельность из-под санкций.