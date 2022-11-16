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Макрон заявил о запуске коридора для поставок удобрений из РФ в ближайшие недели

Ведомости

Коридор для поставок удобрений из России в страны Африки запустят в ближайшие недели, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G20.

«Создан новый коридор для доставки российских удобрений в Африку через Европу. Первые поставки состоятся в ближайшие недели», – приводит его слова ТАСС.

Коридор, уточнил Макрон, был создан при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН.

Ранее «группа двадцати» согласовала совместное заявление по итогам саммита на Бали, в котором страны-участницы поддержали продление зерновой сделки и выступили против ограничений, которые препятствуют экспорту удобрений и продовольствия. Государства призвали оказать помощь тем странам, которые больше всего пострадали от продовольственного кризиса. G20 указала на необходимость вывести гуманитарную деятельность из-под санкций.

Глава МИД России Сергей Лавров 15 ноября заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш «клятвенно» гарантировал исполнение обещаний по облегчению экспорта российских удобрений и зерна в рамках одного из соглашений сделки. Сам Гутерриш на Бали заявил, что к настоящему моменту сняты «многие препятствия», которые мешали экспорту данных российских товаров.

В конце октября МИД РФ заявил, что Латвия, Эстония, Бельгия и Нидерланды блокируют удобрения, которые Россия готова передать беднейшим странам. По данным министерства, российские компании все еще не могут осуществлять коммерческие поставки удобрений — также им недоступна безвозмездная передача около 300 000 т продукции беднейшим странам.

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Ранее по теме: Байден и Эрдоган выступили за продление зерновой сделки с Россией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных