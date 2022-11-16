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Страны G20 приняли совместное заявление по итогам саммита

Ведомости

«Группа двадцати» согласовала совместное заявление по итогам саммита на Бали. Большинство стран-участниц «резко осудили» военные действия на Украине, однако были и другие оценки ситуации, передает ТАСС со ссылкой на документ.

Страны G20, осудившие конфликт на Украине, отметили, что боевые действия «причиняют огромные человеческие страдания», а также оказывают негативное влияние на мировую экономику. В частности, речь идет о снижении роста мировой экономики, увеличении инфляции, нарушении цепочек поставок, а также энергетической, продовольственной и финансовой нестабильности.

В то же время, говорится в совместном заявлении, ряд стран выразили другое мнение относительно «ситуации и санкций». Участники саммита подчеркнули, что встреча стран G20 на Бали не является площадкой «для решения вопросов безопасности». В то же время лидеры государств отметили, что проблемы безопасности чреваты серьезными последствиями.

Кроме того, страны G20 поддержали продление зерновой сделки и выступили против ограничений, которые препятствуют экспорту удобрений и продовольствия. Государства призвали оказать помощь тем странам, которые больше всего пострадали от продовольственного кризиса. G20 указала на необходимость вывести гуманитарную деятельность из-под санкций.

Также «Группа двадцати» заявила о недопустимости применения ядерного оружия. Участники саммита подчеркнули, что «нынешняя эпоха не должна быть эпохой войны». Страны призвали к мирному урегулированию всех конфликтов.

G20 выразила обеспокоенность из-за изменчивости цен на энергоносители и нехватку энергоресурсов на рынке. В связи с этим страны заявили, что необходимо обеспечить соотношение спроса и доступных по цене поставкок энергии. Кроме того, G20 подтвердила намерение достичь углеродной нейтральности к середине века и пообещала ускорить переход на альтернативные источники энергии.

Саммит G20 на Бали проходит с 15 по 16 ноября. В этом году российскую делегацию на мероприятии представлял глава МИД РФ Сергей Лавров. 15 ноября он завершил участие в саммите и покинул Бали. Вчера на встрече с журналистами Лавров сообщил, что одобрение итоговой декларации «Группы двадцати» запланировано на 16 ноября, российскую сторону на заседании представляет министр финансов Антон Силуанов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных