Страны G20 приняли совместное заявление по итогам саммита

В то же время, говорится в совместном заявлении, ряд стран выразили другое мнение относительно «ситуации и санкций». Участники саммита подчеркнули, что встреча стран G20 на Бали не является площадкой «для решения вопросов безопасности». В то же время лидеры государств отметили, что проблемы безопасности чреваты серьезными последствиями.