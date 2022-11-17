Парламент Киргизии ратифицировал соглашение о спорных участках границы
Парламент Киргизии ратифицировал соглашение с Узбекистаном по последним спорным участкам общей границы, сообщается на сайте законодательного органа республики.
«Приняты законопроекты о ратификации Договора между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан об отдельных участках кыргызско-узбекской государственной границы и соглашения о совместном управлении водными ресурсами Андижанского водохранилища», – говорится в сообщении.
Как отмечает ТАСС, процесс демаркации и делимитации общей границы протяженностью 1300 км стороны смогли запустить лишь в 2017 г., на начало этого года оставалось согласовать 230 км. В октябре в парламенте Киргизии одобрили проект соглашения о делимитации и демаркации границы с Узбекистаном, по которому земля под Андижанским водохранилищем площадью 4485 га отходит Узбекистану, Киргизия получает 19 699 га. В начале ноября главы МИД республик подписали это соглашение.
Тогда же главы МИД подчеркнули позитивное влияние юридического уточнения границы на отношения двух стран. Помимо этого представители двух республик договорились расширить объемы взаимной торговли и обсудили реализацию крупных совместных инфраструктурных и энергетических проектов, в том числе строительства железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан».
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