Парламент Киргизии ратифицировал соглашение о спорных участках границы

Как отмечает ТАСС, процесс демаркации и делимитации общей границы протяженностью 1300 км стороны смогли запустить лишь в 2017 г., на начало этого года оставалось согласовать 230 км. В октябре в парламенте Киргизии одобрили проект соглашения о делимитации и демаркации границы с Узбекистаном, по которому земля под Андижанским водохранилищем площадью 4485 га отходит Узбекистану, Киргизия получает 19 699 га. В начале ноября главы МИД республик подписали это соглашение.