Газета
Политика

Медведев: рано или поздно США «бросят» Украину

Ведомости

Тема финансовой поддержки Украины становится токсичной для США, несмотря на планы Вашингтона выделять средства Киеву и дальше, делать это станет сложнее. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Республиканцы, став сильнее после выборов, гонят большую волну на демократов. Демократы отбиваются. Не нужно иллюзий, большие деньги на милитаризацию украинского режима будут выделять и дальше», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

В то же время, отметил зампред Совбеза, делать это становится «все сложнее и сложнее». Медведев предрек и перемены в настроениях жителей США. По его мнению, американцев «надули», передав «в неведомом направлении гигантские средства».

Однако, подчеркнул Медведев, рано или поздно «безоглядная поддержка» Киева Вашингтоном закончится, поскольку США «всегда бросала своих друзей и своих лучших “сукиных сынов”». По словам зампреда, украинские власти это понимают, а потому продолжают требовать новые санкции против РФ и «все больше и больше западного бабла на войну».

Ранее сегодня The Daily Caller со ссылкой на члена палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин сообщил, что группа республиканцев потребовали провести аудит оказанной Вашингтоном военной и финансовой помощи Киеву. Законодатели считают, что жители США заслуживают знать, на что идут их налоги.

Также конгрессмен Джеймс Комер заявил, что республиканцы планируют начать расследование деятельности президента США Джо Байдена. Главу государства и членов его семьи подозревают в причастности к международным бизнес-схемам.

Республиканская партия США 17 ноября преодолела планку в необходимые 218 мест для получения большинства в палате представителей конгресса. Как писали ранее «Ведомости», на объеме поддержки Украины это не скажется. По данным Пентагона, с начала спецоперации США выделили на военную помощь Украине в общей сложности $18,2 млрд.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных