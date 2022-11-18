Медведев: рано или поздно США «бросят» Украину
Тема финансовой поддержки Украины становится токсичной для США, несмотря на планы Вашингтона выделять средства Киеву и дальше, делать это станет сложнее. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Республиканцы, став сильнее после выборов, гонят большую волну на демократов. Демократы отбиваются. Не нужно иллюзий, большие деньги на милитаризацию украинского режима будут выделять и дальше», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
В то же время, отметил зампред Совбеза, делать это становится «все сложнее и сложнее». Медведев предрек и перемены в настроениях жителей США. По его мнению, американцев «надули», передав «в неведомом направлении гигантские средства».
Однако, подчеркнул Медведев, рано или поздно «безоглядная поддержка» Киева Вашингтоном закончится, поскольку США «всегда бросала своих друзей и своих лучших “сукиных сынов”». По словам зампреда, украинские власти это понимают, а потому продолжают требовать новые санкции против РФ и «все больше и больше западного бабла на войну».
Ранее сегодня The Daily Caller со ссылкой на члена палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин сообщил, что группа республиканцев потребовали провести аудит оказанной Вашингтоном военной и финансовой помощи Киеву. Законодатели считают, что жители США заслуживают знать, на что идут их налоги.
Также конгрессмен Джеймс Комер заявил, что республиканцы планируют начать расследование деятельности президента США Джо Байдена. Главу государства и членов его семьи подозревают в причастности к международным бизнес-схемам.
Республиканская партия США 17 ноября преодолела планку в необходимые 218 мест для получения большинства в палате представителей конгресса. Как писали ранее «Ведомости», на объеме поддержки Украины это не скажется. По данным Пентагона, с начала спецоперации США выделили на военную помощь Украине в общей сложности $18,2 млрд.
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