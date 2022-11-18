Медведев: рано или поздно США «бросят» Украину

Однако, подчеркнул Медведев, рано или поздно «безоглядная поддержка» Киева Вашингтоном закончится, поскольку США «всегда бросала своих друзей и своих лучших “сукиных сынов”». По словам зампреда, украинские власти это понимают, а потому продолжают требовать новые санкции против РФ и «все больше и больше западного бабла на войну».