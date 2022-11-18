Республиканцы потребовали провести аудит выделяемой США поддержки Украины
Группа республиканцев в палате представителей конгресса США потребовали проведения аудита оказанной Вашингтоном военной и финансовой помощи Киеву. Об этом рассказала законодатель от Джорджии Марджори Тейлор Грин в комментарии The Daily Caller.
По ее словам, американский народ заслуживает знать, на что идут «его с трудом заработанные налоговые доллары иностранному государству, которое не является членом НАТО». Отмечается, что речь идет о всей поддержке, оказанной Украине при президенте США Джо Байдене.
Республиканская партия США 17 ноября преодолела планку в необходимые 218 мест для получения большинства в палате представителей конгресса. Как писали ранее «Ведомости», на объеме поддержки Украины это не скажется.
По данным Пентагона, с начала спецоперации США выделили на военную помощь Украине в общей сложности $18,2 млрд. 4 ноября Вашингтон анонсировал отправку на Украину 45 чешских танков Т-72 на $400 млн. 10 ноября стало известно о выделении нового пакета военной помощи, включающего в том числе системы ПВО.
Российские власти неоднократно критиковали военную помощь западных стран Украине. В связи с этим еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста. В МИД РФ заявляли, что поставками оружия на Украину США пытаются затянуть конфликт. Также посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал на экономическую заинтересованность Вашингтона в поставках. По его словам, таким образом США стремятся «снять сливки» на фоне сложившейся ситуации.
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