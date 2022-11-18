Муж замглавы Херсонской области сообщил о ее освобождении
Заместитель врио губернатора Херсонской области Екатерина Губарева находится на свободе, сообщил ее муж и общественный деятель Павел Губарев в своем Telegram-канале.
«Моя жена Екатерина Губарева на свободе. Благодарю всех за неравнодушие и поддержку», — написал Губарев, уточнив, что не может разглашать подробностей дела.
Как сказано на сайте областной администрации, Губарева курирует цифровизацию и социальную политику Херсонской области. О пропаже Губаревой ее муж сообщил 16 ноября. По его словам, она перестала выходить на связь накануне, 15 ноября, около 16:30. С его слов, в последний раз ее видели около здания правительства Херсонской области в Геническе. Губарев также отметил, что в связи с пропажей жены пытался безрезультатно дозвониться до врио главы Херсонской области Владимира Сальдо.
Позже ТАСС и RT со ссылкой на источники сообщили, что Губарева задержана по делу об экономическом преступлении. В каком статусе она находится, не уточнялось. По информации одного из источников ТАСС, Губарева была задержана по делу об экономическом преступлении накануне. Сообщалось, что для нее избирают меру пресечения. Однако по какому именно делу она была задержана, не сообщалось. Позже МВД Херсонской области в разговоре с «РИА Новости» не подтвердило, но и не опровергло эту информацию.
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