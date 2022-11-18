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Муж замглавы Херсонской области сообщил о ее освобождении

Ведомости

Заместитель врио губернатора Херсонской области Екатерина Губарева находится на свободе, сообщил ее муж и общественный деятель Павел Губарев в своем Telegram-канале.

«Моя жена Екатерина Губарева на свободе. Благодарю всех за неравнодушие и поддержку», — написал Губарев, уточнив, что не может разглашать подробностей дела.

Как сказано на сайте областной администрации, Губарева курирует цифровизацию и социальную политику Херсонской области. О пропаже Губаревой ее муж сообщил 16 ноября. По его словам, она перестала выходить на связь накануне, 15 ноября, около 16:30. С его слов, в последний раз ее видели около здания правительства Херсонской области в Геническе. Губарев также отметил, что в связи с пропажей жены пытался безрезультатно дозвониться до врио главы Херсонской области Владимира Сальдо.

Позже ТАСС и RT со ссылкой на источники сообщили, что Губарева задержана по делу об экономическом преступлении. В каком статусе она находится, не уточнялось. По информации одного из источников ТАСС, Губарева была задержана по делу об экономическом преступлении накануне. Сообщалось, что для нее избирают меру пресечения. Однако по какому именно делу она была задержана, не сообщалось. Позже МВД Херсонской области в разговоре с «РИА Новости» не подтвердило, но и не опровергло эту информацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных