Муж замглавы Херсонской области сообщил о ее освобождении

Позже ТАСС и RT со ссылкой на источники сообщили, что Губарева задержана по делу об экономическом преступлении. В каком статусе она находится, не уточнялось. По информации одного из источников ТАСС, Губарева была задержана по делу об экономическом преступлении накануне. Сообщалось, что для нее избирают меру пресечения. Однако по какому именно делу она была задержана, не сообщалось. Позже МВД Херсонской области в разговоре с «РИА Новости» не подтвердило, но и не опровергло эту информацию.