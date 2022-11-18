Володин: Киев трижды продемонстрировал несостоятельность НАТО

Инцидент с падением ракеты на территории Польше произошел 15 ноября, в результате чего погибли два человека. 16 ноября Минобороны России сообщило, что специалисты идентифицировали обломки на фотографиях с места падения ракеты в Польше как элементы украинской ракетной системы С-300. В ведомстве подчеркнули, что все заявления о падении якобы российских ракет на территории Польши являются «намеренной провокацией с целью эскалации обстановки».