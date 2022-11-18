Володин: Киев трижды продемонстрировал несостоятельность НАТО
Украина уже три раза продемонстрировала всему миру несостоятельность НАТО, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Первым таким случаем стало крушение в марте румынского истребителя МиГ-21, который, по данным Володина, был сбит. Второй случай – это падение в том же месяце в Хорватии БПЛА советского производства, пронесшего авиабомбу массой 120 кг через территории стран – участниц НАТО Румынии, Венгрии и Хорватии.
«Представьте, что было, если бы Зеленский обладал ядерным оружием», – прокомментировал этот случай Володин.
Третьим случаем стало падение украинской ракеты на территории Польши, в результате чего погибли два человека. По мнению спикера ГД, ракета «не смогла обнаружить ни одного танка» и уничтожила польский трактор.
«Совершенно очевидно: это начало конца НАТО. Самое интересное, что вскормленный на натовском оружии киевский режим стал его могильщиком», – резюмировал Володин.
Ранее сегодня зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал токсичной для США тему финансовой поддержки Украины, добавив, что рано или поздно «безоглядная поддержка» Киева Вашингтоном закончится, поскольку США «всегда бросали своих друзей».
Инцидент с падением ракеты на территории Польше произошел 15 ноября, в результате чего погибли два человека. 16 ноября Минобороны России сообщило, что специалисты идентифицировали обломки на фотографиях с места падения ракеты в Польше как элементы украинской ракетной системы С-300. В ведомстве подчеркнули, что все заявления о падении якобы российских ракет на территории Польши являются «намеренной провокацией с целью эскалации обстановки».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса