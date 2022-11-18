Politico: США призвали союзников в Европе избегать резких заявлений о Польше

Позже Белый дом опубликовал заявление, в котором сообщил, что Вашингтон пока придерживается предварительной версии, согласно которой упавшая на территории Польши ракета была запущена украинской ПВО. Президент Польши Анджей Дуда, в свою очередь, признал, что нет никаких доказательств того, что упавшая на территорию Польши ракета была выпущена российскими военными. Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил, что упала ракета украинской ПВО. Украинская сторона, в свою очередь, настаивает на непричастности к инциденту.