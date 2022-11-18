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Politico: США призвали союзников в Европе избегать резких заявлений о Польше

Ведомости

Официальные лица США провели серию срочных телефонных звонков своим союзникам по НАТО в Европе, попросив тех воздержаться от категорических заявлений по причинам инцидента с падением ракеты в Польше, пишет издание Politico.

С аналогичным призывом они обратились и в администрацию президента Украины Владимира Зеленского, который вскоре после новостей о ЧП в Польше заявил, что «российские ракеты атаковали Польшу», назвав это «значительной эскалацией», которая требует ответа.

По мнению газеты, отличающиеся оценки произошедшего, данные Вашингтоном и Киевом, стали одним из первых серьезных расхождений между двумя странами, действовавшими скоординированно на протяжении последних девяти месяцев. Таких разногласий может стать больше, если конфликт на Украине затянется, полагает издание.

С подобным призывом к украинской стороне обратился, в частности, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщал 17 ноября телеканал CNN. По его информации, президент США Джо Байден и Зеленский не разговаривали во вторник вечером, несмотря на просьбы украинского лидера организовать телефонный разговор.

Инцидент с падением ракеты на территории Польше произошел 15 ноября, в результате чего погибли два человека. 16 ноября Минобороны России сообщило, что специалисты идентифицировали обломки на фотографиях с места падения ракеты в Польше как элементы украинской ракетной системы С-300. В ведомстве подчеркнули, что все заявления о падении якобы российских ракет на территории Польши являются «намеренной провокацией с целью эскалации обстановки».

Позже Белый дом опубликовал заявление, в котором сообщил, что Вашингтон пока придерживается предварительной версии, согласно которой упавшая на территории Польши ракета была запущена украинской ПВО. Президент Польши Анджей Дуда, в свою очередь, признал, что нет никаких доказательств того, что упавшая на территорию Польши ракета была выпущена российскими военными. Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил, что упала ракета украинской ПВО. Украинская сторона, в свою очередь, настаивает на непричастности к инциденту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных