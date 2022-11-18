Politico: США призвали союзников в Европе избегать резких заявлений о Польше
Официальные лица США провели серию срочных телефонных звонков своим союзникам по НАТО в Европе, попросив тех воздержаться от категорических заявлений по причинам инцидента с падением ракеты в Польше, пишет издание Politico.
С аналогичным призывом они обратились и в администрацию президента Украины Владимира Зеленского, который вскоре после новостей о ЧП в Польше заявил, что «российские ракеты атаковали Польшу», назвав это «значительной эскалацией», которая требует ответа.
По мнению газеты, отличающиеся оценки произошедшего, данные Вашингтоном и Киевом, стали одним из первых серьезных расхождений между двумя странами, действовавшими скоординированно на протяжении последних девяти месяцев. Таких разногласий может стать больше, если конфликт на Украине затянется, полагает издание.
С подобным призывом к украинской стороне обратился, в частности, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщал 17 ноября телеканал CNN. По его информации, президент США Джо Байден и Зеленский не разговаривали во вторник вечером, несмотря на просьбы украинского лидера организовать телефонный разговор.
Инцидент с падением ракеты на территории Польше произошел 15 ноября, в результате чего погибли два человека. 16 ноября Минобороны России сообщило, что специалисты идентифицировали обломки на фотографиях с места падения ракеты в Польше как элементы украинской ракетной системы С-300. В ведомстве подчеркнули, что все заявления о падении якобы российских ракет на территории Польши являются «намеренной провокацией с целью эскалации обстановки».
Позже Белый дом опубликовал заявление, в котором сообщил, что Вашингтон пока придерживается предварительной версии, согласно которой упавшая на территории Польши ракета была запущена украинской ПВО. Президент Польши Анджей Дуда, в свою очередь, признал, что нет никаких доказательств того, что упавшая на территорию Польши ракета была выпущена российскими военными. Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил, что упала ракета украинской ПВО. Украинская сторона, в свою очередь, настаивает на непричастности к инциденту.
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