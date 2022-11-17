CNN: Салливан призвал Украину выбирать выражения после инцидента в Польше
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал украинскую сторону осторожно комментировать инцидент с падением ракеты на территории Польши, передает CNN со ссылкой на осведомленные источники.
Примерно через час после появления новостей об инциденте президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем ночном обращении, что «российские ракеты атаковали в Польшу», назвав это « значительной эскалацией», которая требует ответа.
«Салливан быстро позвонил в офис Зеленского после этих замечаний и призвал чиновников более осторожно относиться к тому, как они говорят об инциденте. Байден и Зеленский не разговаривали во вторник вечером, несмотря на просьбы украинского лидера организовать телефонный разговор», — сообщили собеседники телеканала.
Инцидент с падением ракеты на территории Польше произошел 15 ноября, в результате чего погибли два человека. На фоне этих событий власти Польши созвали срочное совещание комитета по национальной безопасности. Тогда агентство Associated Press со ссылкой на источник в американской разведке писало, что упавшие в Польше ракеты были якобы российскими. В польском МИДе сделали аналогичное заявление. Однако позже AP опровергло свою публикацию, а в Польше заявили об отсутствии доказательств того, что ракета была запущена из России.
16 ноября Минобороны России сообщило, что специалисты идентифицировали обломки на фотографиях с места падения ракеты в Польше как элементы украинской ракетной системы С-300. В ведомстве подчеркнули, что все заявления о падении якобы российских ракет на территории Польши являются «намеренной провокацией с целью эскалации обстановки».
Позже Белый дом опубликовал заявление, в котором сообщил, что Вашингтон пока придерживается предварительной версии, согласно которой упавшая на территории Польши ракета была запущена украинской ПВО. Украинская сторона, в свою очередь, настаивает на своей непричастности к инциденту.
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