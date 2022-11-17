CNN: Салливан призвал Украину выбирать выражения после инцидента в Польше

Инцидент с падением ракеты на территории Польше произошел 15 ноября, в результате чего погибли два человека. На фоне этих событий власти Польши созвали срочное совещание комитета по национальной безопасности. Тогда агентство Associated Press со ссылкой на источник в американской разведке писало, что упавшие в Польше ракеты были якобы российскими. В польском МИДе сделали аналогичное заявление. Однако позже AP опровергло свою публикацию, а в Польше заявили об отсутствии доказательств того, что ракета была запущена из России.