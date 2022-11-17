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CNN: Салливан призвал Украину выбирать выражения после инцидента в Польше

Ведомости

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал украинскую сторону осторожно комментировать инцидент с падением ракеты на территории Польши, передает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Примерно через час после появления новостей об инциденте президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем ночном обращении, что «российские ракеты атаковали в Польшу», назвав это « значительной эскалацией», которая требует ответа.

«Салливан быстро позвонил в офис Зеленского после этих замечаний и призвал чиновников более осторожно относиться к тому, как они говорят об инциденте. Байден и Зеленский не разговаривали во вторник вечером, несмотря на просьбы украинского лидера организовать телефонный разговор», — сообщили собеседники телеканала.

Инцидент с падением ракеты на территории Польше произошел 15 ноября, в результате чего погибли два человека. На фоне этих событий власти Польши созвали срочное совещание комитета по национальной безопасности. Тогда агентство Associated Press со ссылкой на источник в американской разведке писало, что упавшие в Польше ракеты были якобы российскими. В польском МИДе сделали аналогичное заявление. Однако позже AP опровергло свою публикацию, а в Польше заявили об отсутствии доказательств того, что ракета была запущена из России.

16 ноября Минобороны России сообщило, что специалисты идентифицировали обломки на фотографиях с места падения ракеты в Польше как элементы украинской ракетной системы С-300. В ведомстве подчеркнули, что все заявления о падении якобы российских ракет на территории Польши являются «намеренной провокацией с целью эскалации обстановки».

Позже Белый дом опубликовал заявление, в котором сообщил, что Вашингтон пока придерживается предварительной версии, согласно которой упавшая на территории Польши ракета была запущена украинской ПВО. Украинская сторона, в свою очередь, настаивает на своей непричастности к инциденту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных