Белый дом придерживается версии о падении украинской ракеты в Польше

В Белом доме подчеркнули, что на данный момент не получили каких-либо свидетельств, которые могли бы опровергнуть версию президента Польши Анджея Дуды о том, что упала ракета украинской ПВО. Расследованию, которое проводит Варшава, в США полностью доверяют, добавили там.