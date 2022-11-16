Белый дом придерживается версии о падении украинской ракеты в Польше
Вашингтон пока придерживается предварительной версии о том, что упавшая на территорию Польши ракета была запущена украинской ПВО, однако ответственность за случившееся, по мнению американских властей, несет Россия, следует из заявления Белого дома.
«Какими бы ни были окончательные выводы, ясно, что стороной, в конечном счете ответственной за этот трагический инцидент, является Россия... Украина имела и имеет полное право защищать себя», – говорится в заявлении администрации президента США.
В Белом доме подчеркнули, что на данный момент не получили каких-либо свидетельств, которые могли бы опровергнуть версию президента Польши Анджея Дуды о том, что упала ракета украинской ПВО. Расследованию, которое проводит Варшава, в США полностью доверяют, добавили там.
Инцидент с падением ракеты на территории Польши произошел вечером 15 ноября. Местные СМИ сообщили, что в результате происшествия погибли два человека. Минобороны РФ опровергло причастность Москвы к инциденту, а публикации СМИ с подобными обвинениями назвало «намеренной провокацией».
Сегодня министерство сообщило, что российские специалисты оборонно-промышленного комплекса по фотографиям с места происшествия установили, что обломки принадлежат украинской ракетной системе С-300. О падении украинской ракеты ПВО заявил также и президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран G7 и НАТО.
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