В Южной Корее и Японии сообщили о пуске баллистической ракеты со стороны КНДР

В начале ноября Северная Корея произвела уже несколько пусков в сторону Японского моря. В частности, 2 ноября южнокорейские военные отметили, что одна из ракет упала в 26 км к югу от северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей. Это произошло впервые с момента окончания Корейской войны, уточнили в комитете. Всего в тот день было запущено не менее 17 различных ракет.