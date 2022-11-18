В Южной Корее и Японии сообщили о пуске баллистической ракеты со стороны КНДР
Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету в восточном направлении от Корейского полуострова, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на южнокорейских и японских военных.
Уточняется, что ракета «имела достаточную дальность, чтобы достичь материковой части Соединенных Штатов». По словам главы минобороны Японии Ясукадзу Хамады, ракета способна пролететь до 15 000 км. Генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно отметил, что она преодолела 1000 км, поднялась на высоту около 6000 км, прежде чем упасть в море в 200 км от Японии.
После этого пуска агентство Yonhap сообщило, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поручил Совету безопасности принять усиленные меры сдерживания, а также «укрепить сотрудничество в области безопасности между Южной Кореей, США и Японией».
Накануне, 17 ноября, Северная Корея также запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Японского моря, «предупредив о более жестком военном ответе», если США продолжит усиливать свое присутствие в регионе. Власти КНДР отметили, что Вашингтон идет на «авантюру, о которой он пожалеет» впоследствии.
Уточняется, что этот пуск был произведен после того, как глава МИД КНДР Чхве Сон Хи раскритиковал трехсторонний саммит США, Южной Кореи и Японии, который прошел 13 ноября в Камбодже. В ходе этой встречи лидеры трех государств раскритиковали испытания оружия КНДР и пообещали расширить сотрудничество в области безопасности.
В начале ноября Северная Корея произвела уже несколько пусков в сторону Японского моря. В частности, 2 ноября южнокорейские военные отметили, что одна из ракет упала в 26 км к югу от северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей. Это произошло впервые с момента окончания Корейской войны, уточнили в комитете. Всего в тот день было запущено не менее 17 различных ракет.
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