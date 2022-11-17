КНДР запустила ракету в сторону Японского моря
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, «предупредив о более жестком военном ответе», если США продолжит усиливать свое присутствие в регионе, об этом сообщил Reuters. Власти КНДР отметили, что Вашингтон идет на «авантюру, о которой он пожалеет» впоследствии.
Южнокорейские военные уточнили, что ракета была запущена в 05:48 мск, она пролетела 240 км, достигнув максимальной высоты 47 км.
Уточняется, что этот пуск был произведен после того, как глава МИД КНДР Чхве Сон Хи раскритиковал трехсторонний саммит США, Южной Кореи и Японии, который прошел 13 ноября в Камбодже. В ходе этой встречи лидеры трех государств раскритиковали испытания оружия КНДР и пообещали расширить сотрудничество в области безопасности.
В начале ноября Северная Корея произвела уже несколько пусков в сторону Японского моря. В частности, 2 ноября южнокорейские военные отметили, что одна из ракет упала в 26 км к югу от северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей. Это произошло впервые с момента окончания Корейской войны, уточнили в комитете. Всего в тот день было запущено не менее 17 различных ракет.
Тогда действия КНДР южнокорейские военные назвали «недопустимыми» и пообещали ответить на провокацию. Япония выразила протест, сообщили в минобороны страны. «Подобные действия КНДР являются совершенно недопустимыми. В связи с этим мы выразили протест по линии посольства в Пекине», — сказал министр обороны Японии Ясукадзу Хамада.
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