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КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

Ведомости

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, «предупредив о более жестком военном ответе», если США продолжит усиливать свое присутствие в регионе, об этом сообщил Reuters. Власти КНДР отметили, что Вашингтон идет на «авантюру, о которой он пожалеет» впоследствии.

Южнокорейские военные уточнили, что ракета была запущена в 05:48 мск, она пролетела 240 км, достигнув максимальной высоты 47 км.

Уточняется, что этот пуск был произведен после того, как глава МИД КНДР Чхве Сон Хи раскритиковал трехсторонний саммит США, Южной Кореи и Японии, который прошел 13 ноября в Камбодже. В ходе этой встречи лидеры трех государств раскритиковали испытания оружия КНДР и пообещали расширить сотрудничество в области безопасности.

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В начале ноября Северная Корея произвела уже несколько пусков в сторону Японского моря. В частности, 2 ноября южнокорейские военные отметили, что одна из ракет упала в 26 км к югу от северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей. Это произошло впервые с момента окончания Корейской войны, уточнили в комитете. Всего в тот день было запущено не менее 17 различных ракет.

Тогда действия КНДР южнокорейские военные назвали «недопустимыми» и пообещали ответить на провокацию. Япония выразила протест, сообщили в минобороны страны. «Подобные действия КНДР являются совершенно недопустимыми. В связи с этим мы выразили протест по линии посольства в Пекине», — сказал министр обороны Японии Ясукадзу Хамада.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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