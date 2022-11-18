Песков: речи о саммите лидеров России и США пока не идет
В настоящий момент речи о саммите президентом России и США Владимира Путина и Джо Байдена не идет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, пока о саммите в настоящий момент речи не идет», — отметил представитель Кремля, исключив возможность новой встречи Путин и Байдена.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не будет отказываться от новых контактов с Вашингтоном на более высоком уровне после предстоящего в Каире заседания консультативной комиссии по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если американская сторона проявит к этому интерес.
Последний раз Путин и Байден лично встречались на саммите Россия — США в Женеве в 2021 г. Переговоры сторон продлились более 3 часов. Президенты оценили состояние и перспективы отношений России и США, стратегическую безопасность, информационную безопасность и киберпреступность, а также ситуацию в Белоруссии, на Украине и Ближнем Востоке.
После этого, 7 декабря, они провели двусторонние переговоры по видеосвязи, в ходе которых, в том числе, затронули вопрос стратегической стабильности.
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