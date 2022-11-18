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Песков: речи о саммите лидеров России и США пока не идет

Ведомости

В настоящий момент речи о саммите президентом России и США Владимира Путина и Джо Байдена не идет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, пока о саммите в настоящий момент речи не идет», — отметил представитель Кремля, исключив возможность новой встречи Путин и Байдена.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не будет отказываться от новых контактов с Вашингтоном на более высоком уровне после предстоящего в Каире заседания консультативной комиссии по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если американская сторона проявит к этому интерес.

Последний раз Путин и Байден лично встречались на саммите Россия — США в Женеве в 2021 г. Переговоры сторон продлились более 3 часов. Президенты оценили состояние и перспективы отношений России и США, стратегическую безопасность, информационную безопасность и киберпреступность, а также ситуацию в Белоруссии, на Украине и Ближнем Востоке.

После этого, 7 декабря, они провели двусторонние переговоры по видеосвязи, в ходе которых, в том числе, затронули вопрос стратегической стабильности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных