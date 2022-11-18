Песков: речи о саммите лидеров России и США пока не идет

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не будет отказываться от новых контактов с Вашингтоном на более высоком уровне после предстоящего в Каире заседания консультативной комиссии по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если американская сторона проявит к этому интерес.