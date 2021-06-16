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В Женеве начались переговоры Путина и Байдена

Планируется, что саммит президентов России и США закончится в 19.00 по мск
Татьяна Морозова Елена Мухаметшина Владислав Пузырев
ТАСС

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден после прибытия на виллу Ла Гранж в Женеве и приветственного слова президента Швейцарии Ги Пармелена пожали друг другу руки и зашли в здание для проведения переговоров, передает корреспондент «Ведомостей». 

«Уважаемые президенты, желаю вам плодотворной работы, плодотворного диалога на благо ваших стран и всего мира, — сказал Пармелен во время приветственного слова.

Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться, в свою очередь, его американский коллега ответил, «что встреча лицом к лицу полезна». Байден также отметил, что рассчитывает обсудить с Путиным сферы потенциального сотрудничества, а также разногласия.

Байден отметил, что рассчитывает обсудить с Путиным сферы потенциального сотрудничества, а также разногласия между двумя странами. Он подчеркнул, «что встреча лицом к лицу полезна».

Перед тем, как журналисты и телеоператоры должны были выйти из комнаты переговоров, Путин что-то с улыбкой сказал Байдену, они оба рассмеялись.

Помимо двух президентов в переговорах участвуют глава российского МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. После встречи в узком формате также запланировано проведение переговоров в более широком составе.

Планируется, что саммит президентов России и США закончится в 19.00 по московскому времени. На это время запланирована пресс-конференция президента России для российских и американских журналистов. На пресс-конференцию Байдена будут допущены только американские журналисты. Согласовать совместную пресс-конференцию не удалось, хотя традиционно после переговоров президентов России и США она проходила, говорил помощник президента России Юрий Ушаков.

Путин прибыл на виллу Ла Грандж в Женеве для переговоров с Байденом

В Женеве перед саммитом приняты строгие меры безопасности. Были перекрыты подходы к Женевскому озеру. На забор парка Ла Гранж, где находится одноименная вилла, натянули колючую проволоку. Такая же проволока натянута возле гостиницы Intercontinental, где остановился Байден, который прибыл в Женеву 15 июня.

Как ранее отмечали американский и российский лидеры, темами для обсуждения могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом.

Позже Ушаков уточнил журналистам, что в повестку встречи Путина и Байдена также войдут задержания российских граждан в третьих странах (с 2008 г. около 60 таких случаев), захват российской дипсобственности в США, ухудшение условий функционирования дипучреждений, ситуации вокруг Украины, Белоруссии, события в Сирии и на Ближнем Востоке в целом.

Ранее по теме: Песков рассказал о позитиве перед саммитом Путина и Байдена
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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