В Женеве начались переговоры Путина и Байдена

Планируется, что саммит президентов России и США закончится в 19.00 по московскому времени. На это время запланирована пресс-конференция президента России для российских и американских журналистов. На пресс-конференцию Байдена будут допущены только американские журналисты. Согласовать совместную пресс-конференцию не удалось, хотя традиционно после переговоров президентов России и США она проходила, говорил помощник президента России Юрий Ушаков.