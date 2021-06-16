В Женеве начались переговоры Путина и Байдена

В Женеве начались переговоры Путина и БайденаПланируется, что саммит президентов России и США закончится в 19.00 по мск
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден после прибытия на виллу Ла Гранж в Женеве и приветственного слова президента Швейцарии Ги Пармелена пожали друг другу руки и зашли в здание для проведения переговоров, передает корреспондент «Ведомостей».
«Уважаемые президенты, желаю вам плодотворной работы, плодотворного диалога на благо ваших стран и всего мира, — сказал Пармелен во время приветственного слова.
Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться, в свою очередь, его американский коллега ответил, «что встреча лицом к лицу полезна». Байден также отметил, что рассчитывает обсудить с Путиным сферы потенциального сотрудничества, а также разногласия.
Байден отметил, что рассчитывает обсудить с Путиным сферы потенциального сотрудничества, а также разногласия между двумя странами. Он подчеркнул, «что встреча лицом к лицу полезна».
Перед тем, как журналисты и телеоператоры должны были выйти из комнаты переговоров, Путин что-то с улыбкой сказал Байдену, они оба рассмеялись.
Помимо двух президентов в переговорах участвуют глава российского МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. После встречи в узком формате также запланировано проведение переговоров в более широком составе.
Планируется, что саммит президентов России и США закончится в 19.00 по московскому времени. На это время запланирована пресс-конференция президента России для российских и американских журналистов. На пресс-конференцию Байдена будут допущены только американские журналисты. Согласовать совместную пресс-конференцию не удалось, хотя традиционно после переговоров президентов России и США она проходила, говорил помощник президента России Юрий Ушаков.
В Женеве перед саммитом приняты строгие меры безопасности. Были перекрыты подходы к Женевскому озеру. На забор парка Ла Гранж, где находится одноименная вилла, натянули колючую проволоку. Такая же проволока натянута возле гостиницы Intercontinental, где остановился Байден, который прибыл в Женеву 15 июня.
Как ранее отмечали американский и российский лидеры, темами для обсуждения могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом.
Позже Ушаков уточнил журналистам, что в повестку встречи Путина и Байдена также войдут задержания российских граждан в третьих странах (с 2008 г. около 60 таких случаев), захват российской дипсобственности в США, ухудшение условий функционирования дипучреждений, ситуации вокруг Украины, Белоруссии, события в Сирии и на Ближнем Востоке в целом.