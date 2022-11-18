Песков призвал «заманить» Зеленского за стол переговоров
Москва приветствует усилия других стран, направленные на возобновление переговорного процесса с Киевом, однако «заманивать» за стол переговоров следует не президента РФ Владимира Путина, а украинского лидера Владимира Зеленского. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вы знаете, президент Путин неоднократно говорил, что мы всегда рады приветствовать любые усилия в плане миротворческих и поддержать такие усилия. А что касается там, заманивать кого-то: лучше куда-нибудь заманите президента Зеленского», — заявил Песков.
Накануне, 17 ноября, британский журнал The Spectator со ссылкой на итальянского депутата, приближенного к Берлускони, Витторио Згарби писал, что бывший премьер-министр Италии считает себя единственным, у кого получится «заманить» Путина за стол переговоров с Украиной. Згарби утверждает, что Берлускони намерен реализовать эту идею и «войти в учебники истории».
Однако на следующий день сообщение журнала опровергли. Министр иностранных дел, вице-премьер Италии Антонио Таяни назвал эти данные ложью и заявил, что Берлускони не собирается в Москву для организации переговоров по Украине.
С начала боевых действий на Украине стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из него.
Лидеры западных стран не раз заявляли о необходимости возобновления переговорного процесса. 11 ноября президент США Джо Байден назвал условием урегулирования конфликта на Украине вывод российских войск с территории страны. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, переговоры России и Украины должны начаться на условиях Киева.
Ранее сегодня Песков также заявил, что этому процессу мог бы способствовать диалог с Западом, поскольку украинские власти прислушиваются к позиции западных стран. При этом в МИД РФ отмечали, что России и США нечего обсуждать в рамках урегулирования украинского кризиса из-за «радикальной противоположности позиций».
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