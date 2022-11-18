Песков назвал диалог с Западом укрепляющим элементом в переговорах России и Украины
Укрепляющим элементом в переговорах России и Украины может стать диалог с Западом, поскольку украинские власти прислушиваются к позиции западных стран. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Предыдущий опыт общения с Киевом показывает, что без разговоров с Западом позиция Киева весьма и весьма изменчива. Безусловно, скажем так, направляющим, подкрепляющим и укрепляющим элементом такого общения могло бы быть общение с Западом», — сказал Песков.
Таким образом он прокомментировал слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова. Ранее сегодня дипломат заявил, что России и США нечего обсуждать в рамках урегулирования украинского кризиса. Он пояснил, что диалог невозможен из-за «радикальной противоположности позиций». Ранее президент США Джо Байден назвал вывод российских войск с территории Украины условием урегулирования конфликта.
С начала боевых действий на Украине стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из него.
Российская сторона не раз повторяла, что готова к возобновлению переговоров. Однако в Кремле указывали на их невозможность, поскольку 4 октября Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является президент РФ Владимир Путин.
15 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров на полях саммита G20 вновь заявил, что Москва не отказывается от переговорного процесса. По его словам, в этом не заинтересован Киев, который ставит «нереалистичные условия».
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «не закрывал дверь» в переговорах с Россией. 8 ноября он назвал пять условий возобновления переговоров, в числе которых были восстановление территориальной целостности страны и возмещение убытков. В МИД РФ ответили, что Москва не согласится на предварительные условия по переговорам.
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