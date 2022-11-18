Песков назвал диалог с Западом укрепляющим элементом в переговорах России и Украины

Российская сторона не раз повторяла, что готова к возобновлению переговоров. Однако в Кремле указывали на их невозможность, поскольку 4 октября Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является президент РФ Владимир Путин.