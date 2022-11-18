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МИД: России и США не о чем говорить по Украине

Ведомости

России и США нечего обсуждать в рамках урегулирования украинского кризиса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает «Интерфакс».

«Нет, по Украине с ними просто не о чем говорить», – ответил дипломат на вопрос, запланированы ли контакты Москвы и Вашингтона по Украине.

Рябков пояснил, что сейчас диалог и тем более переговоры невозможны из-за «радикальной противоположности позиций».

На прошлой неделе Рябков сообщал, что к диалогу с Украиной Россия готова как и прежде, без предварительных условий. Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов выразил уверенность в том, что Вашингтон мог бы «щелчком пальцев» закончить конфликт на Украине, если бы захотел, поскольку Киев не посмел бы пойти против его воли. Президент США Джо Байден, в свою очередь, называл вывод российских войск с Украины условием урегулирования конфликта. 

4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является президент РФ Владимир Путин. 15 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров на полях саммита G20 заявил, что Москва не отказывается от переговорного процесса. По его словам, в этом не заинтересован Киев, который ставит «нереалистичные условия».

В свою очередь Зеленский заявлял, что «не закрывал дверь» в переговорах с Россией. 8 ноября он назвал пять условий возобновления переговоров, в числе которых были восстановление территориальной целостности страны и возмещение убытков. В МИДе РФ ответили, что Москва не согласится на предварительные условия по переговорам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных