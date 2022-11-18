МИД: России и США не о чем говорить по Украине

На прошлой неделе Рябков сообщал, что к диалогу с Украиной Россия готова как и прежде, без предварительных условий. Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов выразил уверенность в том, что Вашингтон мог бы «щелчком пальцев» закончить конфликт на Украине, если бы захотел, поскольку Киев не посмел бы пойти против его воли. Президент США Джо Байден, в свою очередь, называл вывод российских войск с Украины условием урегулирования конфликта.