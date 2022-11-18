МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за реакции Москвы на решение суда по делу МН17

Накануне, 17 ноября, суд в Гааге признал виновными в крушении Boeing 777 Игоря Гиркина (Стрелков), Сергея Дубинского («Хмурый») и Леонида Харченко («Крот»). Их приговорили к пожизненному заключению, также осужденные должны выплатить родным погибших по меньшей мере 16 млн евро в качестве компенсации. Кроме того, суд определил, что самолет, следовавший рейсом MH17, был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским.