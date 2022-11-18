МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за реакции Москвы на решение суда по делу МН17
Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало российского посла в Гааге Александра Шульгина после решения суда по делу о сбитом в небе над Украиной Boeing 777 в 2014 г., который следовал рейсом MH17 из Амстердама в малазийский Куала-Лумпур. Об этом агентству ANP сообщил глава голландского МИДа Вопке Хукстра, передает Reuters.
Отмечается, что посла РФ вызвали из-за реакции Москвы на судебный приговор.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение суда в Гааге, усомнился в его объективности. Он отметил, что к расследованию так и не была допущена российская сторона. По словам Пескова, необходимо провести «глубокий анализ» судебного решения.
Накануне, 17 ноября, суд в Гааге признал виновными в крушении Boeing 777 Игоря Гиркина (Стрелков), Сергея Дубинского («Хмурый») и Леонида Харченко («Крот»). Их приговорили к пожизненному заключению, также осужденные должны выплатить родным погибших по меньшей мере 16 млн евро в качестве компенсации. Кроме того, суд определил, что самолет, следовавший рейсом MH17, был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским.
В МИД РФ назвали судебное решение политически мотивированным. По мнению дипломатов, в основе разбирательств лежал политический заказ. В российском ведомстве также усомнились в беспристрастности голландского суда и заявили, что в ходе заседании были проигнорированы данные, рассекреченные Минобороны РФ. В МИД РФ заявили, что данное разбирательство может стать «одним из самых скандальных в истории судопроизводства».
Boeing 777 «Малазийских авиалиний», следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области. На борту находились 298 человек, все они погибли.
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