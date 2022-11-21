Глава МАГАТЭ Гросси удивился осведомленности Путина обстановкой на ЗАЭС

«Он знает каждую деталь [обстановки на ЗАЭС], что меня удивило. В разговоре с ним я заметил, что он обладает очень подробными знаниями не только о планировке станции, но также, что очень важно, о доступе к электроэнергии, внешнему источнику питания. Это объект, который он знает – знает очень хорошо», – рассказал он.