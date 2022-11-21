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Глава МАГАТЭ Гросси удивился осведомленности Путина обстановкой на ЗАЭС

Ведомости

Президент России Владимир Путин детально осведомлен о положении дел на Запорожской АЭС, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, добавив, что это его удивило. Об этом он заявил в интервью CBS.

«Он знает каждую деталь [обстановки на ЗАЭС], что меня удивило. В разговоре с ним я заметил, что он обладает очень подробными знаниями не только о планировке станции, но также, что очень важно, о доступе к электроэнергии, внешнему источнику питания. Это объект, который он знает – знает очень хорошо», – рассказал он.

Гросси также отметил, что в ходе своего визита эксперты МАГАТЭ смогли проверить все необходимое, что касается функционирования станции.

19 ноября в «Росэнергоатоме» сообщили об обстреле периметра ЗАЭС украинскими военными. Советник гендиректора концерна Ренат Карчаа заявил о «прилетах» в брызгальный бассейн —систему охлаждения, а также в квадрат сухого хранилища ядерных отходов. Обстрелы продолжились и на следующий день, было зафиксировано около 15 «прилетов», в том числе по спецкорпусу № 2, где хранится свежее ядерное топливо. Гросси позднее сообщил, что специалисты МАГАТЭ планируют провести оценку ущерба после обстрелов утром 21 ноября. Гросси также заявил, что планирует вновь посетить Украину и Россию ради обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

На прошлой неделе Совет управляющих ММАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию отказаться от «необоснованных претензий» на Запорожскую АЭС и вывести свой военный и гражданский персонал со станции, передав контроль над ней украинской стороне. В российском постпредстве при международных организациях в Вене назвали эту резолюцию «еще одним шагом к политизации работы МАГАТЭ».

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе город Энергодар, в котором находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей международные договоры о принятии регионов в состав России. 5 октября Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных