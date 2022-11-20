Глава МАГАТЭ планирует новые визиты в Россию и Украину из-за обстрелов ЗАЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует вновь посетить Украину и Россию ради обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Об этом глава агентства сообщил французскому телеканалу BFMTV.
Необходимость защиты станции он обсудил с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. Гросси сообщил, что специалисты МАГАТЭ планируют провести оценку ущерба после обстрелов утром 21 ноября. «Мои инспекторы проведут завтра утром обход станции, если позволит ситуация», – сказал он (цитата по ТАСС). Гросси отметил, что сделать это 20 ноября специалисты агентства не смогли в связи с тем, что было «слишком опасно», поскольку «все еще стреляли».
«В настоящий момент мы оцениваем ущерб. Станция была затронута, однако реакторы не пострадали», – добавил Гросси и предположил, что обстрелами были затронуты части станции, где хранится отработанное и новое ядерное топливо.
Вечером 19 ноября советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире «России 24» сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли периметр Запорожской АЭС. «В период с 17:15 до 17:41 было нанесено 12 ударов по Запорожской атомной станции. Речь идет именно о периметре самой станции, а не о промзоне. Шесть прилетов было в брызгальный бассейн — это система охлаждения. Два прилета было в квадрат сухого хранилища ядерных отходов. И еще три прилета было в район КПП-2», – сказал Карчаа (цитата по «РИА Новости»). Днем 20 ноября он сообщил ТАСС, что ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС, зафиксировано около 15 прилетов, в том числе по спецкорпусу № 2, где хранится свежее ядерное топливо. Кроме того, есть попадания в район площадки сухого хранения отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ). Карчаа добавил, что сейчас на ЗАЭС возводят укрепляющие конструкции, бетонную стену посекло осколками.
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео обстрелов. Он написал, что ядерная угроза исходит не от России, а от «преступного киевского режима».
На этой неделе Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию, призывающую Россию отказаться от «необоснованных претензий» на Запорожскую АЭС и вывести свой военный и гражданский персонал со станции, передав контроль над ней украинской стороне. Кроме того, в резолюции говорится о том, что проведенные организацией проверки не выявили следов разработки Украиной т. н. «грязной бомбы», а соответствующие российские заявления названы необоснованными. В российском постпредстве при международных организациях в Вене назвали эту резолюцию «еще одним шагом к политизации работы МАГАТЭ».