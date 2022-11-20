Глава МАГАТЭ планирует новые визиты в Россию и Украину из-за обстрелов ЗАЭС

Вечером 19 ноября советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире «России 24» сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли периметр Запорожской АЭС. «В период с 17:15 до 17:41 было нанесено 12 ударов по Запорожской атомной станции. Речь идет именно о периметре самой станции, а не о промзоне. Шесть прилетов было в брызгальный бассейн — это система охлаждения. Два прилета было в квадрат сухого хранилища ядерных отходов. И еще три прилета было в район КПП-2», – сказал Карчаа (цитата по «РИА Новости»). Днем 20 ноября он сообщил ТАСС, что ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС, зафиксировано около 15 прилетов, в том числе по спецкорпусу № 2, где хранится свежее ядерное топливо. Кроме того, есть попадания в район площадки сухого хранения отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ). Карчаа добавил, что сейчас на ЗАЭС возводят укрепляющие конструкции, бетонную стену посекло осколками.