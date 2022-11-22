Захарова объяснила русофобию польских политиков «чернотой их душ»
Польские политики занимаются русофобией из-за «черноты своей души». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она указала на «выходящую за рамки разумного» русофобию со стороны польских властей. По словам Захаровой, такое поведение объясняется личными качествами политиков и западным финансированием.
«К сожалению, целый ряд польских политиков последние десятилетия только этим и занимались — кто-то от черноты своей души, кто-то — за деньги коллективного Запада», — сказала представитель российского МИДа (цитата по «РИА Новости»).
18 ноября официальный представитель польского МИДа Лукаш Ясина сообщил, что российской делегации было отказано во въезде в Польшу для участия в 29-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. В российском МИДе назвали недопуск главы ведомства Сергея Лаврова «беспрецедентным и провокационным» решением. В Кремле отметили, что отказ Польши является «большой головной болью» для ОБСЕ.
Ранее о русофобии со стороны польских властей заявляли в постпредстве РФ при ООН в связи с инцидентом с ракетами в Польше. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал поляков «обезумевшими от русофобии», объясняя реакцию Польши на происшествие. Позже в МИД РФ также указали на неприемлемость нагнетания «антироссийской истерии» в стране.
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