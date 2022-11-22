Захарова объяснила русофобию польских политиков «чернотой их душ»

Ранее о русофобии со стороны польских властей заявляли в постпредстве РФ при ООН в связи с инцидентом с ракетами в Польше. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал поляков «обезумевшими от русофобии», объясняя реакцию Польши на происшествие. Позже в МИД РФ также указали на неприемлемость нагнетания «антироссийской истерии» в стране.