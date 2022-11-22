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Захарова объяснила русофобию польских политиков «чернотой их душ»

Ведомости

Польские политики занимаются русофобией из-за «черноты своей души». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

Она указала на «выходящую за рамки разумного» русофобию со стороны польских властей. По словам Захаровой, такое поведение объясняется личными качествами политиков и западным финансированием.

«К сожалению, целый ряд польских политиков последние десятилетия только этим и занимались — кто-то от черноты своей души, кто-то — за деньги коллективного Запада», — сказала представитель российского МИДа (цитата по «РИА Новости»).

18 ноября официальный представитель польского МИДа Лукаш Ясина сообщил, что российской делегации было отказано во въезде в Польшу для участия в 29-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. В российском МИДе назвали недопуск главы ведомства Сергея Лаврова «беспрецедентным и провокационным» решением. В Кремле отметили, что отказ Польши является «большой головной болью» для ОБСЕ. 

Ранее о русофобии со стороны польских властей заявляли в постпредстве РФ при ООН в связи с инцидентом с ракетами в Польше. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал поляков «обезумевшими от русофобии», объясняя реакцию Польши на происшествие. Позже в МИД РФ также указали на неприемлемость нагнетания «антироссийской истерии» в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных