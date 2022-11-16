МИД заявил о неприемлемости нагнетания антироссийской истерии в Польше
МИД России сегодня вызвал временного поверенного в делах Польши в РФ Яцека Щлядевского, указав ему на неприемлемое нагнетание в республике антироссийской истерии в связи с падением ракеты на территории страны, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«Дипломату было указано на неприемлемое нагнетание в Польше антироссийской истерии вокруг инцидента с падением 15 ноября 2022 года в польском населенном пункте Пшеводуве двух ракет, повлекшего за собой гибель людей», – заявила Захарова.
В МИДе подчеркнули, что Варшава, не имея на тот момент достоверной информации о случившемся, посчитала нужным вызвать российского посла, устроив из этого «политическое шоу». Россия ожидает от Польши прекращения антироссийских спекуляций вокруг инцидента, отметила Захарова, обратив внимание на то, что разъяснения о непричастности к нему ВС РФ были даны российским Минобороны.
«Призвали Варшаву не ввязываться в грязные провокации, которые устраивает киевский режим, и не инициировать собственные», – добавила представитель МИД России.
Инцидент с падением ракеты на территории Польши произошел вечером 15 ноября. Местные СМИ сообщили, что в результате происшествия погибли два человека. Минобороны РФ опровергло причастность Москвы к инциденту, а публикации СМИ с подобными обвинениями назвало «намеренной провокацией».
Сегодня министерство сообщило, что российские специалисты оборонно-промышленного комплекса по фотографиям с места происшествия установили, что обломки принадлежат украинской ракетной системе С-300. О падении украинской ракеты ПВО заявил также и президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран G7 и НАТО.
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