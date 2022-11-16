МИД заявил о неприемлемости нагнетания антироссийской истерии в Польше

В МИДе подчеркнули, что Варшава, не имея на тот момент достоверной информации о случившемся, посчитала нужным вызвать российского посла, устроив из этого «политическое шоу». Россия ожидает от Польши прекращения антироссийских спекуляций вокруг инцидента, отметила Захарова, обратив внимание на то, что разъяснения о непричастности к нему ВС РФ были даны российским Минобороны.