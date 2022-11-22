Правительство определило госструктуры, которые могут делать закупки для нужд СВО
Правительство РФ определило перечень госструктур, которые могут проводить закупки для нужд специальной военной операции (СВО) в упрощенном порядке. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина.
Всего в перечень вошли девять федеральных структур. Среди них — МВД, ФСБ, МЧС, ФСО, СВР, ФСИН, Росгвардия, Росрезерв и Главное управление специальных программ президента (ГУСП) России.
В пресс-службе правительства отметили, что данная мера позволит быстрее закупать амуницию, оборудование и другие товары для нужд спецоперации. Также сократятся сроки ремонта военной техники, добавили в кабмине.
19 октября в ходе заседания Совета безопасности РФ президент РФ Владимир Путин поручил создать координационный совет при правительстве РФ по обеспечению потребностей российских военных. Указ о создании новой структуры глава государства подписал 21 октября. Задачами совета являются поставки и ремонт вооружений, военной техники, а также обеспечение армии материальными средствами и медико-санитарным обслуживанием.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса