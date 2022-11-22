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Правительство определило госструктуры, которые могут делать закупки для нужд СВО

Ведомости

Правительство РФ определило перечень госструктур, которые могут проводить закупки для нужд специальной военной операции (СВО) в упрощенном порядке. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина.

Всего в перечень вошли девять федеральных структур. Среди них — МВД, ФСБ, МЧС, ФСО, СВР, ФСИН, Росгвардия, Росрезерв и Главное управление специальных программ президента (ГУСП) России.

В пресс-службе правительства отметили, что данная мера позволит быстрее закупать амуницию, оборудование и другие товары для нужд спецоперации. Также сократятся сроки ремонта военной техники, добавили в кабмине.

19 октября в ходе заседания Совета безопасности РФ президент РФ Владимир Путин поручил создать координационный совет при правительстве РФ по обеспечению потребностей российских военных. Указ о создании новой структуры глава государства подписал 21 октября. Задачами совета являются поставки и ремонт вооружений, военной техники, а также обеспечение армии материальными средствами и медико-санитарным обслуживанием.

24 октября Мишустин призвал обеспечить российских военнослужащих всем необходимым в сжатые сроки. На следующий день премьер сообщил, что правительство направило средства на закупку дополнительного обмундирования для военных, участвующих в спецоперации на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных