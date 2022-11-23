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Сайт Европарламента подвергся кибератаке

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Группа хакеров атаковала сайт Европарламента, заявила его председатель Роберта Метсола на своей странице в Twitter.

«Сайт Европарламента подвергся изощренной кибератаке», – написала она.

По данным Метсолы, ответственность за атаку взяла на себя «прокремлевская группа хакеров». Пресс-секретарь Европарламента Жауме Дуч пояснил, что речь идет о DDoS-атаке. Сейчас специалисты работают над устранением последствий атаки, добавил он.

Ранее сегодня Европарламент принял резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма». Документ, который носит рекомендательный характер и не имеет юридической силы, поддержали 494 депутата Европарламента, против проголосовали 58, еще 44 – воздержались. Россия в документе обвиняется в «нанесении ударов по Украине в нарушение международного права».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после этого предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма».

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Ранее по теме: Захарова предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных