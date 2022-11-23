Сайт Европарламента подвергся кибератаке
Группа хакеров атаковала сайт Европарламента, заявила его председатель Роберта Метсола на своей странице в Twitter.
«Сайт Европарламента подвергся изощренной кибератаке», – написала она.
По данным Метсолы, ответственность за атаку взяла на себя «прокремлевская группа хакеров». Пресс-секретарь Европарламента Жауме Дуч пояснил, что речь идет о DDoS-атаке. Сейчас специалисты работают над устранением последствий атаки, добавил он.
Ранее сегодня Европарламент принял резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма». Документ, который носит рекомендательный характер и не имеет юридической силы, поддержали 494 депутата Европарламента, против проголосовали 58, еще 44 – воздержались. Россия в документе обвиняется в «нанесении ударов по Украине в нарушение международного права».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова после этого предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма».
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