Координатор ООН по зерновой сделке Абдалла покинул пост
Координатор ООН по вопросам реализации зерновой сделки Амир Абдалла решил уйти в отставку по личным причинам, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря международной организации Фархан Хак.
«Координатор ООН по черноморской зерновой инициативе Амир Абдалла оставляет свой пост по личным причинам. Генсек ООН благодарен за усердную работу и самоотверженность господина Абдаллы. Его заместитель будет некоторое время исполнять обязанности главы офиса в Стамбуле», — отметил Хак (цитата по «РИА Новости»).
17 ноября МИД России сообщил, что участники зерновой сделки, в том числе Россия, продлили ее действие на 120 дней. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что при продлении соглашения были учтены озабоченности, которые ранее высказывала Москва. «Есть заверение от ООН о том, что будет финализирована работа по обеспечению российского экспорта продовольствия, зерна и удобрений», – сказал он.
18 ноября вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что Россия экспортировала свыше 15 млн т зерна и большое количество минеральных удобрений в рамках реализации черноморской продуктовой инициативы. По его словам, подавляющее большинство поставок осуществляется в беднейшие страны.
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