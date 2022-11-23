Песков призвал не слушать негативно высказывающихся о Казахстане политологов
Кремль призывает не слушать политологов, которые допускают «крайне неловкие» высказывания на телевидении о Казахстане, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Я могу сказать одно, что в России политологов, допускающих крайне неловкие высказывания в отношении Казахстана, не меньше, чем в Казахстане политологов, весьма и весьма критически относящихся к России. Но это не значит, что это может и должно бросать тень на наши двусторонние отношения», — отметил Песков (цитата по ТАСС).
Пресс-секретарь подчеркнул, что высказывания политологов не отражают официальную линию правительства Российской Федерации или Кремля.
Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко ранее призвал Россию отреагировать на негативные заявления о республике. Заявление связано с фрагментом ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым», который вышел в эфир на телеканале «Россия».
Одним из гостей этой телепередачи стал политолог Дмитрий Дробницкий , который предложил собеседникам «обратить внимание, что следующая проблема — это Казахстан». Он считает, что в республике «тоже могут начаться нацистские процессы», как на Украине.
Ранее в Казахстане прошли президентские выборы, победу в которых одержал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, набрав 81,31% голосов. Свой голос за Токаева отдали 6 456 392 человека. Все остальные кандидаты получили в пределах 2-3,4% голосов. Явка составила чуть более 8,3 млн человек, что составляет 69,44% от общего числа избирателей. Инаугурация Токаева назначена на 26 ноября.
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