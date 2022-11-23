Песков призвал не слушать негативно высказывающихся о Казахстане политологов

«Я могу сказать одно, что в России политологов, допускающих крайне неловкие высказывания в отношении Казахстана, не меньше, чем в Казахстане политологов, весьма и весьма критически относящихся к России. Но это не значит, что это может и должно бросать тень на наши двусторонние отношения», — отметил Песков (цитата по ТАСС).