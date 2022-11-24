Франция отказалась выдавать визы представителям РФ для участия в мероприятии ЮНЕСКО

Она напомнила, что форум ЮНЕСКО является единственным мероприятием в системе ООН, который направлен на защиту свободы мнений и поддержку независимых СМИ в развивающихся странах. По мнению Захаровой, обсуждать на форуме такие принципы и при этом отказывать в выдаче виз российской делегации «несколько странновато, если не сказать абсурдно».