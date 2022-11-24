Газета
Политика

Франция отказалась выдавать визы представителям РФ для участия в мероприятии ЮНЕСКО

Ведомости

Франция не выдала визы представителям России для участия в мероприятии по линии ЮНЕСКО. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

«Все-таки должно найти отражение в ходе выступления российских представителей и тот факт, что нашим представителям на этот форум визы французская сторона не выдала», — заявила Захарова (цитата по «РИА Новости»). 

Она напомнила, что форум ЮНЕСКО является единственным мероприятием в системе ООН, который направлен на защиту свободы мнений и поддержку независимых СМИ в развивающихся странах. По мнению Захаровой, обсуждать на форуме такие принципы и при этом отказывать в выдаче виз российской делегации «несколько странновато, если не сказать абсурдно». 

Ранее в выдаче виз представителям России для участия в 29-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ отказала Польша. В МИД РФ такое решение сочли провокационным, а в Кремле заявили, что недопуск до мероприятия главы МИД РФ Сергея Лаврова является «большой головной болью» для организации. Кроме того, Польша не стала выдавать визы и российским парламентариям для участия в осенней сессии ПА ОБСЕ. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных