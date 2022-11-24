Франция отказалась выдавать визы представителям РФ для участия в мероприятии ЮНЕСКО
Франция не выдала визы представителям России для участия в мероприятии по линии ЮНЕСКО. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Все-таки должно найти отражение в ходе выступления российских представителей и тот факт, что нашим представителям на этот форум визы французская сторона не выдала», — заявила Захарова (цитата по «РИА Новости»).
Она напомнила, что форум ЮНЕСКО является единственным мероприятием в системе ООН, который направлен на защиту свободы мнений и поддержку независимых СМИ в развивающихся странах. По мнению Захаровой, обсуждать на форуме такие принципы и при этом отказывать в выдаче виз российской делегации «несколько странновато, если не сказать абсурдно».
Ранее в выдаче виз представителям России для участия в 29-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ отказала Польша. В МИД РФ такое решение сочли провокационным, а в Кремле заявили, что недопуск до мероприятия главы МИД РФ Сергея Лаврова является «большой головной болью» для организации. Кроме того, Польша не стала выдавать визы и российским парламентариям для участия в осенней сессии ПА ОБСЕ.
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