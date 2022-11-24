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Захарова: Россия готовит ответ на резолюцию Европарламента о «террористическом государстве»

Ведомости

Россия ответит на резолюцию Европарламента, который принял решение о признании РФ «государством – спонсором терроризма», заявила «Ведомостям» официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Это из разряда медицины. Сегодня по всему комплексу этой информационно-политической кампании мы опубликуем материал, комментарий заместителя министра иностранных дел РФ [Олега] Сыромолотова, который сейчас готовится. Он предоставит полную картину того, что делает Запад на этом направлении», – сказала она.

23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании России «государством – спонсором терроризма». Документ, который носит рекомендательный характер, поддержали 494 депутата Европарламента, против проголосовали 58, еще 44 – воздержались.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался комментировать резолюцию Европарламента. «У меня нет медицинского образования [чтобы оценивать эти действия]», – заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

«Резолюция Европейского парламента о "государстве-спонсоре терроризма" не порождает никаких правовых последствий для России», – написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

У ЕС нет правовых механизмов для признания России «страной-спонсором терроризма», говорил «Ведомостям» адвокат и партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин. Таких примеров в практике ЕС еще не было.

В 2001 г. была принята Общая позиция Совета ЕС о применении мер по борьбе с терроризмом в отношении конкретных лиц и организаций и соответствующий регламент, который предполагает, что юридические и физические лица ЕС должны заблокировать счета террористических организаций. «Это все, что [сейчас] есть, весь механизм борьбы с международными террористами. Но он касается только физических лиц и организаций, но не государства в целом», – отмечал Гландин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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