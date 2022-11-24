Захарова: Россия готовит ответ на резолюцию Европарламента о «террористическом государстве»

В 2001 г. была принята Общая позиция Совета ЕС о применении мер по борьбе с терроризмом в отношении конкретных лиц и организаций и соответствующий регламент, который предполагает, что юридические и физические лица ЕС должны заблокировать счета террористических организаций. «Это все, что [сейчас] есть, весь механизм борьбы с международными террористами. Но он касается только физических лиц и организаций, но не государства в целом», – отмечал Гландин.