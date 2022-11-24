Захарова: Россия готовит ответ на резолюцию Европарламента о «террористическом государстве»
Россия ответит на резолюцию Европарламента, который принял решение о признании РФ «государством – спонсором терроризма», заявила «Ведомостям» официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Это из разряда медицины. Сегодня по всему комплексу этой информационно-политической кампании мы опубликуем материал, комментарий заместителя министра иностранных дел РФ [Олега] Сыромолотова, который сейчас готовится. Он предоставит полную картину того, что делает Запад на этом направлении», – сказала она.
23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании России «государством – спонсором терроризма». Документ, который носит рекомендательный характер, поддержали 494 депутата Европарламента, против проголосовали 58, еще 44 – воздержались.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался комментировать резолюцию Европарламента. «У меня нет медицинского образования [чтобы оценивать эти действия]», – заявил он в эфире телеканала «Россия 1».
«Резолюция Европейского парламента о "государстве-спонсоре терроризма" не порождает никаких правовых последствий для России», – написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
У ЕС нет правовых механизмов для признания России «страной-спонсором терроризма», говорил «Ведомостям» адвокат и партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин. Таких примеров в практике ЕС еще не было.
В 2001 г. была принята Общая позиция Совета ЕС о применении мер по борьбе с терроризмом в отношении конкретных лиц и организаций и соответствующий регламент, который предполагает, что юридические и физические лица ЕС должны заблокировать счета террористических организаций. «Это все, что [сейчас] есть, весь механизм борьбы с международными террористами. Но он касается только физических лиц и организаций, но не государства в целом», – отмечал Гландин.