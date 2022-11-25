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Политика

Politico: власти ЕС обвинили США в получении сверхприбыли от конфликта на Украине

Ведомости

Власти Евросоюза стали все чаще выражать недовольство действиями Белого дома, в частности, они обвиняют США в обогащении за счет боевых действий на Украине. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.

«Если посмотреть на ситуацию трезво, страна, которая больше всего выигрывает от конфликта, — это США, поскольку они продают больше газа и по более высоким ценам, а также потому, что они продают больше оружия», — заявил высокопоставленный европейский чиновник. 

Politico утверждает, что страны ЕС «в ярости от администрации [президента США] Джо Байдена». По данным газеты, европейских властей не устраивает тот факт, что Вашингтон наживается на конфликте в то время, как страны ЕС страдают. ЕС в том числе недоволен субсидиями для поддержки «зеленого» бизнеса в США и введенными Байденом налогами. 

Данные меры, по мнению политиков, угрожают промышленности ЕС и ограничивают торговлю в Европе. Собеседники издания отмечают, что неосведомленность США о последствиях принимаемых решений для ЕС является «серьезной проблемой».

Другой чиновник ЕС отметил, что мир находится на «историческом этапе». По его мнению, субсидии и высокие цены на газ могут настроить общество против военной поддержки и НАТО. Он добавил, что США «должны осознать» изменение настроений «во многих странах ЕС». 

11 ноября Politico сообщала, что США обеспокоены тем, что некоторые страны ЕС могут отказаться от санкционной политики в отношении России из-за ухудшения экономической ситуации. Издание писало, что ряд европейских стран все больше злится на санкции и обвиняют Вашингтон в росте расходов из-за ограничительных мер. 

Об экономической выгоде конфликта на Украине для США ранее заявлял посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, американские власти «изматывают» россиян, украинцев, а также граждан стран Европы и США. «Оснований для этого несколько, одно из них — наличие экономической заинтересованности. Стремление "снять сливки" за счет массовой продажи военной продукции, поставок СПГ: только бизнес, ничего личного», — пояснил российский посол. 

После начала спецоперации России на Украине 24 февраля западные страны ввели против РФ масштабные санкции и стали оказывать Украине финансовую и военную поддержку. В начале октября ЕС принял восьмой пакет санкций, главной мерой которого стало ограничение стоимости нефти. В то же время европейские власти заявляют, что уже приступили к разработке следующего пакета санкций. Накануне, 24 ноября, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС активно работает над новыми ограничениями против РФ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных