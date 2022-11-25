Politico: власти ЕС обвинили США в получении сверхприбыли от конфликта на Украине
Власти Евросоюза стали все чаще выражать недовольство действиями Белого дома, в частности, они обвиняют США в обогащении за счет боевых действий на Украине. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.
«Если посмотреть на ситуацию трезво, страна, которая больше всего выигрывает от конфликта, — это США, поскольку они продают больше газа и по более высоким ценам, а также потому, что они продают больше оружия», — заявил высокопоставленный европейский чиновник.
Politico утверждает, что страны ЕС «в ярости от администрации [президента США] Джо Байдена». По данным газеты, европейских властей не устраивает тот факт, что Вашингтон наживается на конфликте в то время, как страны ЕС страдают. ЕС в том числе недоволен субсидиями для поддержки «зеленого» бизнеса в США и введенными Байденом налогами.
Данные меры, по мнению политиков, угрожают промышленности ЕС и ограничивают торговлю в Европе. Собеседники издания отмечают, что неосведомленность США о последствиях принимаемых решений для ЕС является «серьезной проблемой».
Другой чиновник ЕС отметил, что мир находится на «историческом этапе». По его мнению, субсидии и высокие цены на газ могут настроить общество против военной поддержки и НАТО. Он добавил, что США «должны осознать» изменение настроений «во многих странах ЕС».
11 ноября Politico сообщала, что США обеспокоены тем, что некоторые страны ЕС могут отказаться от санкционной политики в отношении России из-за ухудшения экономической ситуации. Издание писало, что ряд европейских стран все больше злится на санкции и обвиняют Вашингтон в росте расходов из-за ограничительных мер.
Об экономической выгоде конфликта на Украине для США ранее заявлял посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, американские власти «изматывают» россиян, украинцев, а также граждан стран Европы и США. «Оснований для этого несколько, одно из них — наличие экономической заинтересованности. Стремление "снять сливки" за счет массовой продажи военной продукции, поставок СПГ: только бизнес, ничего личного», — пояснил российский посол.
После начала спецоперации России на Украине 24 февраля западные страны ввели против РФ масштабные санкции и стали оказывать Украине финансовую и военную поддержку. В начале октября ЕС принял восьмой пакет санкций, главной мерой которого стало ограничение стоимости нефти. В то же время европейские власти заявляют, что уже приступили к разработке следующего пакета санкций. Накануне, 24 ноября, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС активно работает над новыми ограничениями против РФ.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса