Politico: власти ЕС обвинили США в получении сверхприбыли от конфликта на Украине

После начала спецоперации России на Украине 24 февраля западные страны ввели против РФ масштабные санкции и стали оказывать Украине финансовую и военную поддержку. В начале октября ЕС принял восьмой пакет санкций, главной мерой которого стало ограничение стоимости нефти. В то же время европейские власти заявляют, что уже приступили к разработке следующего пакета санкций. Накануне, 24 ноября, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС активно работает над новыми ограничениями против РФ.