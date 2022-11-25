Путин обсудил с Кадыровым работу чеченских подразделений в ходе спецоперации
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, в ходе которой обсудил с ним положение дел в республике, а также работу чеченских подразделений в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
«Состоялся разговор о положении дел в Чеченской Республике. Отдельно обсуждались вопросы, связанные с работой чеченских подразделений в ходе специальной военной операции», – сказал он.
Песков добавил, что Путин также рассказал Кадырову, о чем говорил с уроженкой Чечни Жарадат Агуевой в ходе встречи с матерями военнослужащих — участников спецоперации на Украине.
В начале октября Песков заявлял, что Кадыров, а также жители республики сыграли большую роль в проведении спецоперации. «Вся республика продолжает вносить очень большой вклад в проведение специальной военной операции — весьма героически и эффективно», – говорил он.
Специальная военная операция началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
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