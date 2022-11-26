Постпредство РФ направило ноту в ЮНЕСКО после невыдачи виз российским дипломатам

В представительстве отметили, что запрос на визы был направлен через консульский отдел посольства Франции в Москве, однако два сотрудника министерства иностранных дел РФ не смогли их вовремя получить. Даты и цели поездки Парижу были известны, добавили в постпредстве. Заявление МИДа Франции о том, что сообщений о проблемах с визами не было, говорит об «очередной попытке жонглирования фактами».