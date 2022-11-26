Постпредство РФ направило ноту в ЮНЕСКО после невыдачи виз российским дипломатам
Постоянное представительство России при Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) направило ее секретариату ноту о невыполнении Францией своих обязательств по обеспечению визита иностранных делегаций на мероприятия ЮНЕСКО. Ранее дипломатам не выдали визы для участия в 33-й сессии Межправительственного совета Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО в Париже, передает ТАСС со ссылкой на постпредство.
«Наше представительство по дипломатическим каналам обратилось в секретариат ЮНЕСКО — направило ноту, в которой поставило перед секретариатом вопрос о невыполнении Францией своих обязательств в соответствии с соглашением между ЮНЕСКО и французской стороной», — рассказали агентству.
В представительстве отметили, что запрос на визы был направлен через консульский отдел посольства Франции в Москве, однако два сотрудника министерства иностранных дел РФ не смогли их вовремя получить. Даты и цели поездки Парижу были известны, добавили в постпредстве. Заявление МИДа Франции о том, что сообщений о проблемах с визами не было, говорит об «очередной попытке жонглирования фактами».
«Между ЮНЕСКО и Францией действует соглашение, по которому Франция, как принимающая сторона, обязана оказывать всяческое содействие в обеспечении приезда официальных делегаций. И на это мероприятие по линии ЮНЕСКО были приглашены все страны-участницы», — сообщили в постпредстве.
24 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Франция не выдала визы представителям России для участия в мероприятии по линии ЮНЕСКО. Она напомнила, что форум ЮНЕСКО является единственным мероприятием в системе ООН, который направлен на защиту свободы мнений и поддержку независимых СМИ в развивающихся странах. По мнению Захаровой, обсуждать на форуме такие принципы и при этом отказывать в выдаче виз российской делегации «несколько странновато, если не сказать абсурдно».
Ранее в выдаче виз представителям России для участия в 29-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ отказала Польша. В МИД РФ такое решение сочли провокационным, а в Кремле заявили, что недопуск до мероприятия главы МИД РФ Сергея Лаврова является «большой головной болью» для организации. Кроме того, Польша не стала выдавать визы и российским парламентариям для участия в осенней сессии ПА ОБСЕ.