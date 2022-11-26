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В МАГАТЭ рассказали о возможных последствиях удара по отработавшему топливу на ЗАЭС

Ведомости

Попадание артиллерийского снаряда в контейнмент (герметичную защитную оболочку ядерных реакторов) с отработавшим топливом на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) может привести к эффекту «грязной бомбы», сообщил «РИА Новости» заместитель главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков.

«Если на площадке есть отработавшее топливо, которое находится в сухом хранении в бетонных контейнерах, достаточно артиллерийскому снаряду попасть туда — и получится "грязная бомба". Бомбы в виде бомбы и искать не надо», — сказал Чудаков агентству на полях форума «Атомэкспо» в Сочи.

По словам замглавы МАГАТЭ, контейнмент представляет собой трехметровую бетонную стену, такая защитная оболочка не противостоит артиллерийскому удару. Чудаков пояснил, что в Бушерской атомной электростанции в Иране видел «дырку два метра диаметром», тогда по объекту ударили ракетой, которая «легко пробила и проплавила стену контейнмента».

Ранее по теме: В Стамбуле прошла встреча глав МАГАТЭ и «Росатома» по ситуации вокруг ЗАЭС

Ранее на этой неделе российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия ведет переговоры с по поводу международного мониторинга соблюдения договоренностей по защитной зоне у Запорожской АЭС. 21 ноября генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев предупредил о риске атомной аварии на ЗАЭС на фоне ее обстрелов вооруженными силами Украины (ВСУ). Такой инцидент способен навсегда изменить ход истории, поэтому необходимо сделать все возможное для его недопущения, утверждал Лихачев.

С начала военной спецоперации станция подвергается обстрелам, в которых Россия и Украина обвиняют друг друга. Активные обстрелы Запорожской АЭС ВСУ возобновились 19 и 20 ноября. По словам советника генерального директора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа, было зафиксировано 15 прилетов, в том числе по спецкорпусу № 2, где хранится свежее ядерное топливо.

В связи с этим глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал «немедленно прекратить» обстрелы станции. В середине октября Гросси сообщил, что считает возможным создание безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС до конца года. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «существенных подвижек» в вопросе создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС нет. Он обратил внимание на то, что угрозу Запорожской АЭС представляют те, кто обстреливает электростанцию, то есть ВСУ, однако специалисты МАГАТЭ «не уполномочены» говорить, кто именно ведет обстрелы, подчеркивали в Кремле.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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