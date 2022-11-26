В МАГАТЭ рассказали о возможных последствиях удара по отработавшему топливу на ЗАЭС

Ранее на этой неделе российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия ведет переговоры с по поводу международного мониторинга соблюдения договоренностей по защитной зоне у Запорожской АЭС. 21 ноября генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев предупредил о риске атомной аварии на ЗАЭС на фоне ее обстрелов вооруженными силами Украины (ВСУ). Такой инцидент способен навсегда изменить ход истории, поэтому необходимо сделать все возможное для его недопущения, утверждал Лихачев.