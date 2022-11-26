В ДНР сообщили об освобождении 10 военнослужащих из украинского плена
10 военнослужащих Донецкой народной республики (ДНР) были освобождены из украинского плена в ходе обмена, сообщила в субботу уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова.
По ее словам, в рамках двух последних обменов, в ходе которых были освобождены 85 человек, с семьями воссоединились 10 защитников ДНР.
«Далее их ждет медицинское освидетельствование, после чего, если кому-то нужно будет дополнительное медицинское обслуживание, оно будет оказано, после чего они будут направлены на реабилитацию», — сказала Морозова (цитата по ТАСС).
Она добавила, что сейчас в плену остаются около 250 жителей ДНР, заявив, что «к украинской стороне доверия нет», поскольку списки изменяют в последний момент и происходит «какая-то торговля людьми».
25 ноября прошел очередной обмен с Украиной военнопленными, из плена было освобождено девять российских военнослужащих, сообщил в пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин. 24 ноября из украинского плена домой вернулись 50 российских военных, столько же украинских военнослужащих Россия передала Киеву. Кроме того, обмен по формуле «35 на 35» был проведен сторонами 23 ноября. 10 ноября врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что из украинского плена домой вернулись 35 военнослужащих Народной милиции республики.