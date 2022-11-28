Минобороны Австрии допустило блэкаут на Украине через несколько недель

В предыдущий раз российские военные атаковали украинские объекты инфраструктуры 23 ноября. При этом в Минобороны уточнили, что по Киеву не было нанесено ни одного удара. После этого в минэнерго Украины сообщили, что большинство жителей страны остались без света.