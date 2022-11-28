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Минобороны Австрии допустило блэкаут на Украине через несколько недель

Ведомости

Через несколько недель в случае отсутствия помощи со стороны западных стран Украина полностью останется без света. Такое заявление сделал полковник минобороны Австрии Маркус Райснер в эфире телеканала ZDF.

«Если здесь не будет развернута мощная противовоздушная оборона, то через несколько недель Украина окажется в полной темноте, потому что у нее больше не будет функционирующей критически важной инфраструктуры», — сказал Райснер.

Австрийский военный отметил, что в начале боевых действий Россия уничтожила около трети украинской системы ПВО. По его словам, когда 10 октября российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины, у Киева почти не осталось систем, которые могли бы противостоять этим атакам. Райснер добавил, что Запад «недооценил возможности» Москвы.

Военный заявил, что для изменения ситуации необходимо расширять возможности вооружений. В то же время, по его мнению, Европа может оказать поддержку Украине только в ограниченном виде.

Российские военные наносят удары по объектам критической инфраструктуры Украины с 10 октября. Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности 10 октября заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.

В предыдущий раз российские военные атаковали украинские объекты инфраструктуры 23 ноября. При этом в Минобороны уточнили, что по Киеву не было нанесено ни одного удара. После этого в минэнерго Украины сообщили, что большинство жителей страны остались без света.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных