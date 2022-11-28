Минобороны Австрии допустило блэкаут на Украине через несколько недель
Через несколько недель в случае отсутствия помощи со стороны западных стран Украина полностью останется без света. Такое заявление сделал полковник минобороны Австрии Маркус Райснер в эфире телеканала ZDF.
«Если здесь не будет развернута мощная противовоздушная оборона, то через несколько недель Украина окажется в полной темноте, потому что у нее больше не будет функционирующей критически важной инфраструктуры», — сказал Райснер.
Австрийский военный отметил, что в начале боевых действий Россия уничтожила около трети украинской системы ПВО. По его словам, когда 10 октября российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины, у Киева почти не осталось систем, которые могли бы противостоять этим атакам. Райснер добавил, что Запад «недооценил возможности» Москвы.
Военный заявил, что для изменения ситуации необходимо расширять возможности вооружений. В то же время, по его мнению, Европа может оказать поддержку Украине только в ограниченном виде.
Российские военные наносят удары по объектам критической инфраструктуры Украины с 10 октября. Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности 10 октября заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.
В предыдущий раз российские военные атаковали украинские объекты инфраструктуры 23 ноября. При этом в Минобороны уточнили, что по Киеву не было нанесено ни одного удара. После этого в минэнерго Украины сообщили, что большинство жителей страны остались без света.
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