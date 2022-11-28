В дипмиссии США сообщили, что ищут доступную для выдачи виз россиянам страну

В апреле 2021 г. США расширили антироссийские санкции и выслали из страны десять российских дипломатов. В ответ Россия также объявила десять американских дипломатов персонами нон грата. В мае правительство РФ включило США в перечень недружественных стран. Таким государствам запрещено нанимать на работу в посольства россиян и граждан третьих стран. В связи с этим американскому посольству пришлось значительно сократить штат. С мая 2021 г. в Москве перестали выдавать россиянам неиммиграционные визы США.