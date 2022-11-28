В дипмиссии США сообщили, что ищут доступную для выдачи виз россиянам страну
США ищут доступную страну для выдачи иммиграционных виз россиянам. Об этом сообщила в интервью «РИА Новости» временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд.
«Что касается иммиграционных виз, мы знаем, что российским гражданам сложно добираться до Варшавы, города, в котором мы обрабатываем эту категорию виз, поэтому мы сейчас пытаемся определить для этой цели другие, более доступные для россиян места», — рассказала она.
Дипломат подчеркнула, что США по-прежнему готовы принимать туристов из России, а также граждан, которые хотят учиться в США. Однако, по ее словам, численность сотрудником в американском посольстве в Москве сильно сократилось, «особенно это касается консульского отдела». Руд посоветовала россиянам обращаться за неиммиграционными визами США в любой стране, где есть американское посольство.
В апреле 2021 г. США расширили антироссийские санкции и выслали из страны десять российских дипломатов. В ответ Россия также объявила десять американских дипломатов персонами нон грата. В мае правительство РФ включило США в перечень недружественных стран. Таким государствам запрещено нанимать на работу в посольства россиян и граждан третьих стран. В связи с этим американскому посольству пришлось значительно сократить штат. С мая 2021 г. в Москве перестали выдавать россиянам неиммиграционные визы США.
Иммиграционные визы США граждане России могли получить в Польше. Однако с 12 сентября Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Власти Польши, в свою очередь, приняли дополнительные ограничения в отношении российских туристов. Варшава отказалась не только выдавать шенгенские визы гражданам РФ, но и присоединилась к решению стран Балтии не принимать россиян с визами других стран Шенгенской зоны.
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