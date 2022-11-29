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Кулеба заявил об отказе некоторых стран продавать нужные Украине объемы оружия

Ведомости

Некоторые страны отказываются продавать Украине нужное ей оружие в достаточном количестве по политическим причинам, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Politico.

«Мы должны признать один факт: в мире есть страны, которые имеют то, что нужно Украине, но не собираются продавать это в достаточном количестве по политическим причинам», – сказал он.

По мнению Кулебы, Украине необходимо запускать собственное производство вооружений, чтобы не зависеть от «капризов» третьих стран. Министр добавил, что Киеву сейчас необходимы танки и системы ПВО.

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели против России масштабные санкции и стали оказывать Киеву финансовую и военную помощь. Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Украине. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста.

Вместе с тем в МИД РФ заявляли, что, оказывая военную помощь Украине, США пытаются затянуть конфликт. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал на экономическую заинтересованность Вашингтона в поставках оружия Киеву. По его словам, таким образом США стремятся «снять сливки». По данным Пентагона, с начала спецоперации США выделили на военную помощь Украине в общей сложности уже более $20 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных