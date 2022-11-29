Кулеба заявил об отказе некоторых стран продавать нужные Украине объемы оружия
Некоторые страны отказываются продавать Украине нужное ей оружие в достаточном количестве по политическим причинам, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Politico.
«Мы должны признать один факт: в мире есть страны, которые имеют то, что нужно Украине, но не собираются продавать это в достаточном количестве по политическим причинам», – сказал он.
По мнению Кулебы, Украине необходимо запускать собственное производство вооружений, чтобы не зависеть от «капризов» третьих стран. Министр добавил, что Киеву сейчас необходимы танки и системы ПВО.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели против России масштабные санкции и стали оказывать Киеву финансовую и военную помощь. Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Украине. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста.
Вместе с тем в МИД РФ заявляли, что, оказывая военную помощь Украине, США пытаются затянуть конфликт. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал на экономическую заинтересованность Вашингтона в поставках оружия Киеву. По его словам, таким образом США стремятся «снять сливки». По данным Пентагона, с начала спецоперации США выделили на военную помощь Украине в общей сложности уже более $20 млрд.
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