В Пентагоне заявили о неготовности предоставить истребители Украине
В Пентагоне заявили, что США пока не готовы предоставлять истребители Украине, данный вопрос в стране не считают «немедленным приоритетом», передают «РИА Новости».
«Что касается истребителей, то когда мы рассматриваем их как зону для будущих инвестиций в украинские вооруженные силы, то думаем об их обслуживании и обучении, которые потребуются, так что это не является немедленным приоритетом для нас при рассмотрении потребностей Вооруженных сил Украины», — рассказали в американском министерстве обороны.
Ранее бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис написал в колонке Bloomberg, что в НАТО вновь начали обсуждать вопрос о предоставлении Украине истребителей МиГ-29 и американских F-16. От данной идеи лидеры североатлантического альянса отказались в начале спецоперации России на Украине.
Ранее стало известно, что США с конца февраля поставили Украине 236 артиллерийских систем. В частности, Киев получил 142 буксируемые 155-мм гаубицы M777A2 и 36 105-мм гаубиц. Также украинской стороне было поставлено 38 реактивных систем залпового огня HIMARS и 20 120-мм минометов.
В целом Украине поставлено более 88 000 т вооружений и военной техники. Общая сумма военной помощи от США Украине с конца февраля достигла $21,5 млрд.
Российские власти неоднократно критиковали военную помощь западных стран Украине. В связи с этим еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста. В МИД РФ заявляли, что поставками оружия на Украину США пытаются затянуть конфликт. Также посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал на экономическую заинтересованность Вашингтона в поставках. По его словам, таким образом США стремятся «снять сливки» на фоне сложившейся ситуации.
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