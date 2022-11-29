В Пентагоне заявили о неготовности предоставить истребители Украине

«Что касается истребителей, то когда мы рассматриваем их как зону для будущих инвестиций в украинские вооруженные силы, то думаем об их обслуживании и обучении, которые потребуются, так что это не является немедленным приоритетом для нас при рассмотрении потребностей Вооруженных сил Украины», — рассказали в американском министерстве обороны.