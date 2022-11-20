США поставили Украине более 88 000 тонн вооружений

Российские власти неоднократно критиковали военную помощь западных стран Украине. В связи с этим еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста. В МИД РФ заявляли, что поставками оружия на Украину США пытаются затянуть конфликт. Также посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал на экономическую заинтересованность Вашингтона в поставках. По его словам, таким образом США стремятся «снять сливки» на фоне сложившейся ситуации.