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США поставили Украине более 88 000 тонн вооружений

Ведомости

Соединенные Штаты с конца февраля 2022 г. поставили Украине 236 артиллерийских систем, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные госдепа.

В частности, Киев получил 142 буксируемые 155-мм гаубицы M777A2 и 36 105-мм гаубиц. Также украинской стороне было поставлено 38 реактивных систем залпового огня HIMARS и 20 120-мм минометов.

Согласно информации транспортного командования Вооруженных сил США, Киев получил более 1 млн артиллерийских снарядов, 108 500 переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями, около 1400 переносных зенитных ракетных комплексов, 15 вертолетов, 46 радаров, 10 200 автоматов и пистолетов, более 70 млн патронов для стрелкового оружия и 26 патрульных катеров.

В целом Украине поставлено более 88 000 т вооружений и военной техники. Общая сумма военной помощи от США Украине с конца февраля достигла $21,5 млрд.

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18 ноября стало известно, что группа республиканцев в палате представителей конгресса США потребовала проведения аудита оказанной Вашингтоном военной и финансовой помощи Киеву.

4 ноября Вашингтон анонсировал отправку на Украину 45 чешских танков Т-72 на $400 млн. 10 ноября стало известно о выделении нового пакета военной помощи, включающего в том числе системы ПВО.

Российские власти неоднократно критиковали военную помощь западных стран Украине. В связи с этим еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста. В МИД РФ заявляли, что поставками оружия на Украину США пытаются затянуть конфликт. Также посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал на экономическую заинтересованность Вашингтона в поставках. По его словам, таким образом США стремятся «снять сливки» на фоне сложившейся ситуации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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